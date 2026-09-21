Nam diễn viên hài mở quán lẩu ở quê, tự chạy xe giao hàng hiện sống ra sao?

Mới đây trên Ngôi sao, nghệ sĩ hài Tiết Cương cho biết anh thuê mặt bằng rộng khoảng 35 m2 trên con phố sầm uất gần nhà tại phường Long An để vừa buôn bán, vừa phụ vợ chăm con. Nghệ sĩ lựa chọn phân khúc ẩm thực bình dân để kinh doanh, hợp túi tiền của nhiều người, từ lao động phổ thông đến sinh viên trong thời buổi kinh tế khó khăn. Quán khai trương từ đầu tháng 9, ít chỗ ngồi và không có nhiều nhân viên nên Tiết Cương chủ yếu bán mang đi và giao tận nơi.

Những ngày đầu, doanh thu còn thấp nên Tiết Cương ôm nhiều việc để tiết kiệm chi phí. Anh phụ bếp, nhận đơn, đóng gói đồ ăn, có hôm chạy xe giao hàng để nhân viên ở lại trông quán. Vợ anh, Ngọc Thưởng, vừa trông con vừa tranh thủ livestream bán hàng nên không đỡ đần được nhiều. Dù vậy, anh vẫn xoay xở ổn vì quán chưa quá đông khách. Gần đây, Tiết Cương làm việc nhiều hơn để dành dụm cho tương lai của con trai, bé Nghé, gần hai tuổi. Từ khi có con, anh cùng lúc đóng phim, sản xuất nội dung, đánh giá xe, môi giới bất động sản và nay thêm quán lẩu.

Tiết Cương hiện là trụ cột kinh tế của gia đình ba người. Vợ chồng anh đã rời thành phố về quê, chọn cách nuôi con giản dị nên không quá áp lực, song cả hai thống nhất chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để tích lũy. Anh nói không ngại khi bạn bè, khán giả trêu là keo kiệt vì lối sống tằn tiện, tự sửa nhà, làm vườn, tái chế đồ đạc cho đỡ tốn kém. Anh cũng phủ nhận tin đồn là "đại gia ngầm" có nhiều bất động sản, khẳng định chỉ đủ sống, có nơi ở và mảnh vườn nhỏ ở quê. Tiết Cương hiện sống hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổi. Nam nghệ sĩ sinh sống ở TP.HCM nhưng thường xuyên đưa vợ về ngôi nhà nhỏ ở Tân An (Long An) tận hưởng niềm vui quê nhà như bắt cá, hái rau, nấu ăn… Tiết Cương tạo một mảnh vườn nhỏ, trồng các loại cây như mía, ổi, đu đủ. Anh thấy thoải mái, bình yên và nhịp sống không nhiều thay đổi so với trước kia, gọi vui đây là “cuộc sống nông dân” mà mình hằng mong ước.

Tiết Cương tạo một mảnh vườn nhỏ, trồng các loại cây như mía, ổi, đu đủ. Anh thấy thoải mái, bình yên và nhịp sống không nhiều thay đổi so với trước kia, gọi vui đây là “cuộc sống nông dân” mà mình hằng mong ước. Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh ở Long An khá đặc biệt khi nó được phủ một màu tím mộng mơ. Phụ Nữ Mới thông tin.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Cát Tường, Tiết Cương là một người vô cùng kín tiếng, ngay cả địa chỉ nhà ở TP HCM anh cũng không chia sẻ với cô. Vì thế sau khi chứng kiến Cát Tường xuống tận nhà mình ở Long An, Tiết Cương đã không khỏi bất ngờ.

Tiết Cương dẫn người bạn thân thăm tổ ấm nhỏ được sơn toàn màu tím của mình và bà xã - Ảnh: Căt từ clip

Tất cả đều sơn màu tím. Vật dụng đơn giản cho thấy một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên.

Anh vẫn duy trì thói quen tập thể dục nên sân nhà không thể thiếu dụng cụ như một phòng tập nhỏ.

Bên trong nhà cũng rất đặc biệt với rèm màu hồng tím và họa tiết trang trí gạch nổi bật.

Bên trong nhà được bày biện một số dụng cụ sinh hoạt đơn giản, ngoài ra Tiết Cương cũng để một số kỷ vật được anh lưu giữ.

Dù chỉ là nơi nghỉ ngơi mỗi độ cuối tuần, song tổ ấm nhỏ của nghệ sĩ Tiết Cương và vợ kém tuổi khiến nhiều khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đồ vật cổ xưa gợi nhiều kỷ niệm và giúp gia chủ tìm về với bình yên.

Từ chiếc TV đến những chai rượu xưa được Tiết Cương giữ gìn cẩn thận.

Cát Tường bày tỏ sự thích thú khi tới thăm ngôi nhà độc đáo này.

Bên cạnh ngôi nhà nhỏ, là nơi mà vợ chồng Tiết Cương thường xuyên lui về vào mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi, cạnh bên, nam nghệ sĩ còn có một mảnh vườn nhỏ để trồng các loại rau. Dù chỉ là nơi nghỉ ngơi mỗi độ cuối tuần, song tổ ấm nhỏ của nghệ sĩ Tiết Cương và vợ kém tuổi khiến nhiều khán giả thích thú.