Trong cuộc trò chuyện mới đây trên podcast 7PM in Brooklyn của Carmelo Anthony, nam diễn viên Mahershala Ali đã có những chia sẻ thẳng thắn về thực trạng công việc cũng như những khó khăn mà anh đang đối mặt trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Ngôi sao 52 tuổi cho rằng số lượng diễn viên tài năng hiện nay vượt xa số lượng kịch bản thực sự chất lượng được đưa vào sản xuất.

Mahershala Ali đã có những chia sẻ thẳng thắn về thực trạng công việc hiện tại.

"Có nhiều diễn viên giỏi hơn là những kịch bản hay. Vấn đề thậm chí không nằm ở việc tất cả những người này đang cạnh tranh cho cùng một vị trí. Chỉ là trong số tất cả những tác phẩm được thực hiện, có rất ít dự án đáp ứng được những tiêu chí nhất định", Mahershala Ali chia sẻ.

Đáng chú ý, nam diễn viên thừa nhận phần lớn những dự án được Hollywood thông qua sản xuất hiện nay đều không có vai diễn phù hợp dành cho anh. Ngay cả những giải thưởng danh giá cũng không thể giúp anh thoát khỏi tình cảnh này.

"Điều đó có nghĩa là ngay cả khi tôi sở hữu 17 tượng vàng Oscar thì cũng chẳng quan trọng. Nếu không có ai viết một vai diễn dành cho bạn hoặc thông qua một dự án với bạn trong tâm trí, bạn cũng giống như tất cả những người khác, phải chờ đợi, tìm kiếm cơ hội", nam diễn viên nói.

Mahershala Ali cho biết các diễn viên hoàn toàn có thể chủ động tạo cơ hội bằng cách tự sản xuất những dự án của riêng mình. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài từ ba đến năm năm.

Mahershala Ali cho biết các diễn viên hoàn toàn có thể chủ động tạo cơ hội bằng cách tự sản xuất những dự án của riêng mình.

Khi được hỏi liệu việc giành giải Oscar có giúp các diễn viên da màu được công nhận nhiều hơn tại Hollywood hay không, Mahershala Ali thẳng thắn trả lời: "Đó phần nào chỉ là những lời nói. Nó không chuyển hóa thành bất cứ điều gì thực tế".

Nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được tham gia những tác phẩm chất lượng thay vì chỉ được lựa chọn vì mục tiêu đa dạng sắc tộc của một dự án.

"Bạn không muốn rơi vào tình huống mà người ta nói rằng, ồ, đó là 'dự án về sự đa dạng'. Bạn chỉ đơn giản muốn thực hiện những tác phẩm tuyệt vời với tư cách là một người da màu. Bạn không nghĩ mình là một người khác biệt hay xa lạ. Bạn chỉ đang sống cuộc đời của mình", anh chia sẻ.

Những tâm sự của Mahershala Ali khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi nam diễn viên sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước. Anh từng hai lần giành giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ hai tác phẩm Moonlight (2016) và Green Book (2018).

Mahershala Ali từng hai lần giành giải Oscar.

Năm 2019, Mahershala Ali được công bố sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim siêu anh hùng Blade của Marvel. Tuy nhiên, dự án được đông đảo khán giả mong đợi này liên tục bị trì hoãn, trải qua nhiều lần thay đổi định hướng sáng tạo và chứng kiến sự rút lui của các đạo diễn trước khi bị hủy bỏ vào đầu năm nay, theo Page Six.

Trường hợp của Mahershala Ali phần nào cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường điện ảnh Hollywood. Ngay cả khi đã đạt đến đỉnh cao về danh tiếng và được công nhận bằng những giải thưởng danh giá nhất, một diễn viên vẫn không được đảm bảo về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.