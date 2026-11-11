Nam diễn viên hài bị bạn gái cũ tố bạo hành

Jemima Goldsmith, bạn gái cũ của diễn viên hài Russell Brand, vừa công khai những trải nghiệm đau đớn trong thời gian hai người hẹn hò. Bà cáo buộc nam diễn viên từng có hành vi bạo lực, kiểm soát cưỡng ép và ngược đãi, thậm chí khiến bà phải gọi cảnh sát đến nhà để can thiệp.

Theo The Guardian và ABC News, ngày 9/11, nhà biên kịch Jemima Goldsmith, 52 tuổi, đăng tải bài viết trên mạng xã hội X, chia sẻ về mối quan hệ kéo dài khoảng một năm với Russell Brand, 51 tuổi, trong giai đoạn 2013-2014.

Jemima Goldsmith và Russell Brand tại Cafe de Paris ngày 19/6/2014.

“Tôi đã trực tiếp trải qua hành vi bạo lực, kiểm soát cưỡng ép và ngược đãi của anh ta. Năm 2014, trong một vụ việc có tính chất bạo lực, tôi buộc phải gọi cảnh sát để đưa anh ta ra khỏi nhà. Khi đó, tôi quyết định không khởi kiện và cũng không công khai sự việc vì lo ngại sự chú ý của truyền thông sẽ ảnh hưởng đến các con tôi, vốn vẫn đang ở tuổi vị thành niên”, Goldsmith viết.

Bài đăng được chia sẻ không lâu sau khi Russell Brand bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù vì các tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục.

“Tôi chưa gặp cũng không nói chuyện với Brand kể từ năm 2014. Dù những tổn thương tôi phải chịu không thể so sánh với những gì các phụ nữ đã trình bày trước tòa, đây vẫn là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và để lại ảnh hưởng lâu dài đối với tôi”, bà chia sẻ.

Goldsmith, người hoạt động nghệ thuật với tên Jemima Khan, còn cho biết đã đề nghị hỗ trợ cảnh sát và các nhà báo trong quá trình điều tra Brand. Bà sẵn sàng ra tòa làm chứng về những hành vi ngược đãi mà nam diễn viên bị cáo buộc thực hiện.

Russell Brand cùng vợ, Laura Brand, có mặt tại Tòa án Southwark Crown ở London ngày 4/11/2026. Ảnh: PEOPLE

Ngày 10/11, người phát ngôn của Cảnh sát Đô thị London xác nhận với PEOPLE rằng, đã có thêm một số người liên hệ với nhóm điều tra trong và sau phiên tòa xét xử Brand. Những người này cung cấp thông tin và trình báo các cáo buộc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Các thám tử đang đánh giá những thông tin này trong khuôn khổ quá trình điều tra đang diễn ra”, người phát ngôn cho biết.

Sau khi Russell Brand bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục, những thông tin về hành vi bị cho là kiểm soát của nam diễn viên đối với bạn gái cũ Katy Perry cũng được nhắc lại.

Ngày 5/11, sau phiên xét xử kéo dài 4 tuần tại Tòa án Southwark Crown, Brand bị kết tội một tội danh hiếp dâm và 3 tội danh tấn công tình dục.

Trong thông cáo, David Roberts, công tố viên cấp cao thuộc Đơn vị xử lý các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục nghiêm trọng tại London, nhận định Brand đã lợi dụng danh tiếng để thực hiện các hành vi phạm tội tình dục.

“Anh ta là một kẻ thao túng, luôn khao khát đạt được điều mình muốn mà không quan tâm đối phương có đồng thuận hay không”, ông Roberts nói.

Russell Brand (sinh ngày 4 tháng 6 năm 1975) là một diễn viên hài độc thoại, diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng người Anh.

Anh bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000, nổi lên nhờ dẫn các chương trình ăn theo Big Brother tại Anh. Ông từng dẫn nhiều sự kiện lớn như giải Brit Awards (2007), MTV Video Music Awards và giành nhiều giải thưởng Hài kịch Anh danh giá.