Nam diễn viên gây sốc khi làm chủ hôn cho đám cưới của vợ cũ và con trai tỷ phú

Tobey Maguire - diễn viên đóng Người Nhện đời đầu gây chú ý khi làm chủ hôn cho đám cưới của vợ cũ Jennifer Meyer và Geoff Ogunlesi ngày 10/10 tại Hawaii. Đám cưới diễn ra chưa đầy 3 tuần sau khi tài tử 51 tuổi và vợ cũ hoàn tất thủ tục ly hôn hôm 21/9 vừa qua.

Hình ảnh trong hôn lễ diễn ra ở Four Seasons Resort Lanai, Hawaii. Ảnh: BACKGRID/PEOPLE

Theo PEOPLE, Tobey Maguire cùng tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos, Courteney Cox... là khách mời trong đám cưới xa hoa.

Jennifer Meyer và Ogunlesi, con trai của tỷ phú người Nigeria Adebayo Ogunlesi bắt đầu hẹn hò vào mùa hè 2023 và lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ sự kiện Baby2Baby Gala vào tháng 11 cùng năm. Họ thông báo đính hôn vào tháng 8/2024 và có con gái chung hồi đầu năm nay. Đây là con thứ 3 của cả Jennifer Meyer và Ogunlesi. Cả 3 con của Jennifer Meyer cũng có mặt trong đám cưới của mẹ hôm 10/10.

Ogunlesi là người sáng lập và CEO của The Ogunlesi Group, một công ty quản lý âm nhạc và giải trí. Anh cũng là người thừa kế khối tài sản lên tới 2,6 tỷ USD của cha.

Jennifer Meyer sinh năm 1977 và có 13 năm sống chung với Tobey Maguire trước khi họ đường ai nấy đi vào năm 2020. Tobey Maguire sinh năm 1975, nổi tiếng với vai diễn Người Nhện. Mới đây rộ tin anh đang hẹn hò với người mẫu kém 31 tuổi.

Tobey Maguire trong 'Người Nhện 2' (Nguồn: Sony)