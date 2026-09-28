Nam diễn viên đóng vai 'chồng' Ốc Thanh Vân vướng tranh cãi

Trần Ngọc Vàng đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội sau khi một số phát ngôn cũ của nam diễn viên bất ngờ được chia sẻ trở lại. Những đoạn video này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, khiến hình ảnh của nam diễn viên bị bàn luận trên các diễn đàn.

Đáng chú ý, một trong những đoạn clip được chia sẻ lại xuất phát từ chương trình có sự tham gia của Trần Ngọc Vàng, Uyển Ân và Kaity Nguyễn. Trong một trò chơi, khi Uyển Ân kể về việc từng bị bạn đánh khi còn đi học, Trần Ngọc Vàng có lời nhận xét liên quan đến ngoại hình của nữ diễn viên. Cách phản hồi này khiến một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên thiếu tinh tế khi đưa diện mạo vào câu chuyện về trải nghiệm bị bạo lực học đường.

Trần Ngọc Vàng gây chú ý với phát ngôn thiếu tinh tế với em gái Trấn Thành.

Bên cạnh đó, một phát ngôn khác của Trần Ngọc Vàng trong thời điểm quảng bá Người Mặt Trời cũng bị cư dân mạng đào lại. Khi chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn ma cà rồng, nam diễn viên từng nói về việc quan sát phần cổ của người khác để hình dung cách nhân vật thực hiện hành động cắn. Phát ngôn này tiếp tục nhận nhiều bình luận trái chiều khi được chia sẻ lại ở thời điểm hiện tại.

Việc hai đoạn video cũ cùng xuất hiện khiến những phát ngôn trước đây của Trần Ngọc Vàng được khán giả bàn luận trở lại. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng nam diễn viên cần cẩn trọng hơn trong cách lựa chọn ngôn từ khi tham gia các chương trình, phỏng vấn. Một bộ phận khác cho rằng cần đặt những phát ngôn này trong đúng bối cảnh của các chương trình ở thời điểm chúng được ghi hình.

Fanpage FC của Trần Ngọc Vàng tuyên bố đóng cửa.

Giữa lúc tranh cãi chưa hạ nhiệt, fanpage FC của Trần Ngọc Vàng cũng gây chú ý khi thông báo sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/10/2026. Thông tin này nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt khi xuất hiện cùng thời điểm nam diễn viên đang vướng những luồng ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội, một số người từng theo dõi và ủng hộ Trần Ngọc Vàng bày tỏ sự thất vọng trước những phát ngôn được đào lại. Một bộ phận người hâm mộ cho biết không còn muốn tiếp tục đồng hành và tuyên bố rời khỏi fandom. Tuy nhiên, đây là phản ứng được ghi nhận từ một bộ phận khán giả, chưa thể đại diện cho toàn bộ người hâm mộ nam diễn viên.

Trần Ngọc Vàng được biết đến qua nhiều dự án điện ảnh như Người Mặt Trời, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, Yêu nhầm bạn thân và Tử chiến trên không. Gần đây, anh gây chú ý khi đảm nhận vai Chí, chồng của nhân vật do Ốc Thanh Vân thủ vai trong Heo Năm Móng.

Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân vào vai vợ chòng phim Heo Năm Móng.

Trong phim, Trần Ngọc Vàng và Ốc Thanh Vân vào vai một cặp vợ chồng Việt kiều trở về Việt Nam. Nhân vật Chí được xây dựng với nhiều bí mật phía sau vẻ ngoài của một người đàn ông dành sự quan tâm cho gia đình. Vai diễn cũng đánh dấu màn kết hợp đáng chú ý giữa nam diễn viên trẻ và đàn chị hơn anh 14 tuổi.

Ở thời điểm hiện tại, những phát ngôn cũ cùng thông tin fanpage ngừng hoạt động đang khiến Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Phản ứng của khán giả vẫn tiếp tục được chia thành nhiều luồng ý kiến.