Nam diễn viên Do Sang Woo thông báo kết hôn với người mẫu kém 2 tuổi

Theo MyDaily, ngày 6/11, công ty quản lý J-Wide Company chính thức xác nhận nam diễn viên Do Sang Woo (39 tuổi) chuẩn bị kết hôn với người mẫu Park Ji Hye (37 tuổi), đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống cá nhân.

Trong thông báo gửi đến truyền thông, công ty quản lý cho biết: "Diễn viên Do Sang Woo đã gặp được người đặc biệt mà anh muốn gắn bó suốt đời. Cả hai sẽ chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 2/2027".

Nam diễn viên Do Sang Woo chuẩn bị kết hôn với người mẫu Park Ji Hye.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cô dâu tương lai của Do Sang Woo được xác nhận là người mẫu Park Ji Hye, gương mặt từng hoạt động trên nhiều sàn diễn thời trang quốc tế.

Đáng chú ý, công ty quản lý tiết lộ cặp đôi đã quyết định tổ chức hôn lễ kín đáo nhằm bảo đảm sự riêng tư cho cô dâu và gia đình hai bên.

"Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư để thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu tương lai và gia đình hai bên. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của mọi người", đại diện công ty chia sẻ.

Đồng thời, phía Do Sang Woo gửi lời nhắn: "Mong mọi người dành những lời chúc mừng và sự động viên ấm áp cho hai người khi họ chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc đời".

Bên cạnh việc công bố tin vui, J-Wide Company cũng khẳng định nam diễn viên sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật sau khi lập gia đình.

"Do Sang Woo sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả thông qua những tác phẩm chất lượng và nhiều hoạt động đa dạng ngay cả sau khi kết hôn. Chúng tôi mong mọi người tiếp tục quan tâm và ủng hộ anh", công ty cho biết.

Bên cạnh việc công bố tin vui, J-Wide Company cũng khẳng định nam diễn viên sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật sau khi lập gia đình.

Do Sang Woo sinh năm 1987, bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực người mẫu vào năm 2008. Đến năm 2011, anh chuyển hướng sang diễn xuất thông qua bộ phim truyền hình Tiệm Mì Mỹ Nam của tvN.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Con Gái Của Mẹ, Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul, Hoàn Hồn: Ánh Sáng Và Bóng Tối và Dear Bandit.

Trong khi đó, Park Ji Hye là người mẫu có kinh nghiệm hoạt động tại thị trường thời trang quốc tế. Cô bắt đầu gây chú ý khi tham gia Tuần lễ Thời trang New York mùa Xuân - Hè 2013, được tổ chức vào năm 2012. Từ đó, người đẹp liên tục xuất hiện trên sàn diễn của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Đặc biệt, năm 2013, Park Ji Hye từng được tạp chí New York của Mỹ bình chọn vào danh sách 10 người mẫu mới đáng chú ý tại Tuần lễ Thời trang New York.

Việc nam diễn viên Do Sang Woo và người mẫu Park Ji Hye chuẩn bị về chung một nhà trở thành tin vui đáng chú ý của làng giải trí Hàn Quốc. Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp riêng, cả hai sắp bước sang chặng đường mới với vai trò vợ chồng.

Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp riêng, cả hai sắp bước sang chặng đường mới với vai trò vợ chồng.