Nam diễn viên đình đám vướng tranh cãi

Theo Sina, ngày 26/9, Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sân bay Thượng Hải để trở về Bắc Kinh. Đây là lần đầu nam diễn viên lộ diện sau khi vướng tranh cãi liên quan đến bạn gái Lưu Văn và bộ phim Đầu xuân tươi sáng.

Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện tại sân bay ngày 26/9. Ảnh: Sina.

Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Tỉnh Bách Nhiên diện trang phục đơn giản, đội mũ và đeo kính. Anh vẫn vẫy tay chào người hâm mộ trước khi rời đi, không có phản hồi về những tranh luận đang bủa vây mình.

Lưu Văn được cho là trở về Bắc Kinh trên một chuyến bay khác. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, siêu mẫu Lưu Văn được cho là trở về Bắc Kinh trên một chuyến bay khác. Một số blogger giải trí cho biết Lưu Văn đã đổi sang chuyến sớm nhất trong ngày và đi trước Tỉnh Bách Nhiên. Việc hai người tách lịch trình thu hút chú ý bởi trước đây họ từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sân bay sau các sự kiện.

Theo các video đang lan truyền trên Weibo, Lưu Văn liên tục ho khi xuất hiện tại sân bay. Dù vậy, nữ siêu mẫu vẫn ký tên cho một số người hâm mộ. Cô không lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến mình và bạn trai. Thông tin cô chủ động đổi chuyến để tránh điều tiếng hiện mới xuất phát từ các blogger, chưa được người trong cuộc xác nhận.

Tranh cãi bắt đầu tại concert của Lý Vinh Hạo ở Thượng Hải tối 25/9. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn cùng có mặt dưới hàng ghế khán giả. Cặp đôi kín tiếng này theo dõi chương trình trong một phòng riêng và được chính Lý Vinh Hạo gọi tên, trêu đùa ngay trên sân khấu.

Trong phần giao lưu với khán giả, Lý Vinh Hạo hướng về khu vực phòng riêng và gọi Tỉnh Bách Nhiên bằng tên "Luke" - nhân vật anh thủ vai trong bộ phim Đầu xuân tươi sáng.

Sau đó, nam ca sĩ tạo sự tò mò khi nói: "Bên cạnh anh ấy chắc chắn có một người phụ nữ rất quan trọng đối với cuộc đời anh ấy". Lý Vinh Hạo ban đầu đùa rằng đó là bà xã Dương Thừa Lâm, rồi mới bật mí: "Đùa thôi, Văn Văn (Lưu Văn) hôm nay cũng có mặt".

Khi máy quay chiếu đến khu vực phòng riêng, Tỉnh Bách Nhiên được cho là liên tục ôm Lưu Văn trong suốt thời gian xuất hiện trên màn hình. Cả hai thể hiện trạng thái thoải mái, tự nhiên. Sau màn trêu đùa của Lý Vinh Hạo, khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn hẹn hò nhiều năm nhưng khá kín tiếng. Ảnh: Xinhua

Màn gọi tên của Lý Vinh Hạo khiến một bộ phận khán giả yêu thích bộ phim Đầu xuân tươi sáng không hài lòng. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên thủ vai Loan Niệm (tên tiếng Anh là Luke), và có chuyện tình với nữ chính Thượng Chi Đào (Flora) do Tôn Thiên thủ vai.

Một số khán giả cho rằng, Luke là nhân vật trong phim và người gắn với nhân vật này phải là Flora. Việc Lý Vinh Hạo gọi Lưu Văn là "người phụ nữ quan trọng" của Luke bị cho là đã đưa mối quan hệ ngoài đời vào hình tượng nhân vật.

Khán giả yêu phim liên tục kêu gọi "tách biệt nhân vật và diễn viên", nhấn mạnh rằng "Luke chỉ thuộc về Flora, còn Tỉnh Bách Nhiên mới là người của Lưu Văn". Họ cho rằng không nên sử dụng hình tượng nhân vật để thể hiện chuyện tình cảm ngoài đời, đặc biệt khi Đầu xuân tươi sáng vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở chiều ngược lại, những ý kiến khác cho rằng đây chỉ là một câu đùa giữa những người bạn. Lý Vinh Hạo và Tỉnh Bách Nhiên vốn có quan hệ thân thiết, trong thời gian Đầu xuân tươi sáng phát sóng, nam ca sĩ từng nhiệt tình ủng hộ bộ phim. Theo những ý kiến này, diễn viên có cuộc sống riêng và khán giả không nên kéo cảm xúc dành cho nhân vật sang đời thực.

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ Trung Quốc. Anh bước vào giới giải trí sau khi giành quán quân cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi năm 2007, sau đó hoạt động cùng nhóm BOBO trước khi tập trung cho diễn xuất. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Truy lùng quái yêu, Chúng ta của sau này, Mây gió biến đổi, Tân sinh...

Lưu Văn sinh năm 1988 tại Hồ Nam, là một trong những người mẫu Trung Quốc có sự nghiệp quốc tế nổi bật, từng trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, xuất hiện trong bảng xếp hạng thu nhập cao của Forbes. Lưu Văn nhiều năm hoạt động tại các tuần lễ thời trang lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế.