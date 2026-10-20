Nam diễn viên đình đám TVB tái xuất vai kinh điển sau 22 năm

Theo Sina, TVB chính thức hợp tác với nền tảng Hồng Quả Đoản Kịch để khởi quay Thâm Cung Nội Chiến: Cung Tường Chiết Liễu tại phim trường Minh Thanh Cung Uyển, Hoành Điếm, Trung Quốc. Đây là phần ngoại truyện của tác phẩm truyền hình kinh điển Thâm Cung Nội Chiến (War and Beauty), đồng thời đánh dấu lần đầu tiên TVB đưa một thương hiệu phim nổi tiếng của mình lên định dạng phim ngắn màn hình dọc.

Tâm điểm của buổi khai máy là sự xuất hiện của Trần Hào, nam diễn viên từng giành danh hiệu Thị đế TVB. Sau 22 năm kể từ khi Thâm Cung Nội Chiến ra mắt năm 2004, tài tử một lần nữa khoác lên mình trang phục triều Thanh và tái hiện nhân vật Khổng Võ. Hình ảnh quen thuộc của anh lập tức khơi gợi ký ức về một trong những bộ phim cung đấu có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử truyền hình Hong Kong.

Đoàn phim Thâm Cung Nội Chiến: Cung Tường Chiết Liễu tái hiện không khí cung đình quen thuộc trong lễ khai máy tại Hoành Điếm.

Đặc biệt, đoàn phim còn phát bản nhạc kinh điển Vịnh Thán Điệu trong lễ khai máy, khiến không khí trở nên hoài niệm. Các diễn viên xuất hiện với tạo hình nhân vật và cùng tái hiện một số phân cảnh nổi tiếng của phiên bản gốc. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của những khán giả từng gắn bó với thế giới hậu cung đầy âm mưu, tranh đoạt và bi kịch tình cảm của Thâm Cung Nội Chiến.

Chia sẻ về màn trở lại, Trần Hào cho biết việc tiếp tục thể hiện Khổng Võ sau nhiều năm mang đến cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Nam diễn viên thừa nhận định dạng phim ngắn màn hình dọc có nhịp độ kể chuyện và phương pháp biểu diễn khác biệt so với phim truyền hình truyền thống, khiến anh phải thích nghi với những yêu cầu mới trong quá trình ghi hình.

Trần Hào gây chú ý khi tái hiện vai Khổng Võ sau 22 năm kể từ thành công của Thâm Cung Nội Chiến.

Trong phiên bản năm 2004, Khổng Võ là một trong những nhân vật để lại dấu ấn sâu sắc bởi tính cách chính trực, trọng tình nghĩa và những lựa chọn đầy giằng xé giữa chốn cung đình. Mối quan hệ của nhân vật với các phi tần góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm. Vì vậy, việc Trần Hào tiếp tục đảm nhận vai diễn cũ được xem là điểm kết nối quan trọng giữa phần ngoại truyện và bộ phim từng làm nên tên tuổi của anh.

Bên cạnh sự trở lại của Trần Hào, dự án còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của TVB. Trần Tự Dao đảm nhận vai Hoàng hậu, Cung Gia Hân hóa thân thành Tĩnh Quý phi, trong khi Trịnh Tử Thành vào vai Hoàng đế. Sự góp mặt của những diễn viên giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ mang đến các màn đấu trí căng thẳng, tiếp nối màu sắc đặc trưng của dòng phim cung đấu Hong Kong.

Dàn diễn viên TVB quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, hứa hẹn mang đến những màn tranh đấu quyền lực nơi hậu cung.

Đáng chú ý, êkíp lựa chọn Triệu Tịch Tịch, nữ diễn viên được biết đến trong lĩnh vực phim ngắn Trung Quốc đại lục, đảm nhận vai Mộ Chi. Nam diễn viên trẻ TVB Nguyễn Hạo Tông vào vai Huệ Thân vương, đóng cặp cùng cô trong tuyến truyện trung tâm. Ngoài ra, Nghê Gia Văn cũng góp mặt với nhân vật Tử Như, tạo nên sự kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên đến từ Hong Kong và đại lục.

Theo thông tin được truyền thông Hong Kong đăng tải, câu chuyện mới xoay quanh hành trình Mộ Chi tiến vào hoàng cung để thực hiện kế hoạch báo thù. Giữa những phe phái tranh quyền, nhân vật phải vận dụng trí thông minh và khả năng thao túng tình thế để đối phó với các thế lực đối địch. Mối quan hệ giữa cô và Huệ Thân vương được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn của tác phẩm.

Về khâu sản xuất, Văn Vĩ Hồng, Phó giám đốc bộ phận phim truyền hình TVB và là người đứng sau nhiều dự án nổi bật như Sứ Đồ Hành Giả, bày tỏ sự kỳ vọng vào lần hợp tác này. Ông cho biết dù thời lượng ngắn hơn và chuyển sang khung hình dọc, đội ngũ sáng tạo vẫn áp dụng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của một dự án truyền hình trọng điểm, đặc biệt chú trọng kịch bản, nhịp độ và chất lượng hình ảnh.

Việc lựa chọn Thâm Cung Nội Chiến làm thương hiệu mở đường cho thấy tham vọng của TVB trong việc tiếp cận thị trường phim ngắn đang phát triển mạnh. Ra mắt năm 2004, tác phẩm gốc từng gây tiếng vang nhờ kịch bản chặt chẽ, những cuộc đối đầu tâm lý phức tạp và dàn diễn viên nổi bật, trở thành một trong những hình mẫu tiêu biểu của dòng phim cung đấu trên màn ảnh Hoa ngữ.

Sự trở lại của Trần Hào được kỳ vọng giúp phần ngoại truyện Thâm Cung Nội Chiến thu hút cả khán giả lâu năm lẫn thế hệ người xem mới.

Theo World Journal, phần ngoại truyện dự kiến ra mắt trên nền tảng Hồng Quả vào tháng 11/2026, tuy nhiên lịch phát sóng cụ thể vẫn cần chờ công bố chính thức. Trong lúc dự án bước vào giai đoạn ghi hình, sự tái xuất của Trần Hào với vai Khổng Võ sau 22 năm đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý, đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng hồi sinh sức hút của một thương hiệu truyền hình kinh điển trong định dạng giải trí mới.