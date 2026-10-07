Nam diễn viên đang 'làm mưa làm gió' màn ảnh Việt, người đầu tiên có doanh thu chạm mốc 1.000 tỷ đồng chỉ sau 2 bộ phim

Steven Nguyễn đang gây chú ý khi trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ đồng doanh thu phòng vé chỉ với hai bộ phim liên tiếp là Mưa đỏ và Trại buôn người.

Trại buôn người hiện vẫn đang được trình chiếu và tiếp tục thu hút khán giả. Theo thống kê được cung cấp, bộ phim đã đạt doanh thu 294 tỷ đồng, trong khi Mưa đỏ (2025) cán mốc 714 tỷ đồng. Cộng dồn hai tác phẩm, các phim có Steven Nguyễn tham gia đã mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu.

Đây là thành tích đáng chú ý bởi nhiều nam diễn viên Việt Nam từng góp mặt trong nhóm phim đạt doanh thu nghìn tỷ như Tuấn Trần, Thái Hòa, Quang Tuấn hay Kiều Minh Tuấn đều cần nhiều tác phẩm để tích lũy doanh thu. Trong khi đó, Steven Nguyễn đạt cột mốc này chỉ sau hai bộ phim được phát hành trong hai năm liên tiếp.

Một trong những yếu tố giúp Trại buôn người duy trì sức hút là lịch chiếu dày. Bước sang tuần phát hành thứ hai, phim vẫn được bố trí hơn 5.600 suất chiếu mỗi ngày, cho thấy tác phẩm tiếp tục nhận được lượng suất chiếu lớn tại hệ thống rạp.

Theo thống kê Box Office Vietnam được dẫn lại, trước Trại buôn người, Mưa đỏ, một bộ phim của Trấn Thành và phim hoạt hình nước ngoài Kẻ trộm mặt trăng 4 từng đạt quy mô phát hành tương tự.

Trong Trại buôn người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, một người anh lên đường tìm em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sau khi cô rơi vào cái bẫy “việc nhẹ, lương cao”. Hành trình giải cứu em gái đưa Ny vào một khu trại, nơi các nạn nhân phải tìm cách sinh tồn và tìm đường thoát thân.

Steven Nguyễn chia sẻ Ny là một người nông dân chân chất, hết lòng yêu thương em gái. Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên 9X đã đến An Giang trước khoảng một tuần để làm quen và học cách đua bò từ người dân địa phương.

Anh cũng phơi nắng, ép cân và giảm khoảng 4 kg nhằm tạo diện mạo gầy gò, lam lũ phù hợp với hình tượng một người nông dân nghèo.

Quá trình ghi hình có không ít cảnh quay khó. Steven Nguyễn từng phải xuống một khúc sông chứa nhiều chất thải để thực hiện cảnh phim. Ở những phân đoạn không yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, nam diễn viên cho biết anh không sử dụng diễn viên đóng thế.

Trong quá trình quay, Steven Nguyễn từng bị kính ô tô cắt vào tay. Tuy nhiên, vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn phim, anh nén đau để tiếp tục hoàn thành cảnh quay. Vai diễn Ny được đánh giá là mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là sự sợ hãi và hoang mang của nhân vật trong hành trình tìm cách sống sót.

Steven Nguyễn, tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991, cao 1,78 m. Trước khi được chú ý với vai Quang trong Mưa đỏ, nam diễn viên từng trải qua khoảng thời gian dài hoạt động nghệ thuật nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn lớn.

Anh từng tham gia nhiều dự án truyền hình, web drama và điện ảnh như Bạn gái tôi trùm trường, Ông trùm dẹp loạn giang hồ, Cú đấm thép, Chàng phi công của em và Bi Long đại ca.

Theo chia sẻ, Steven Nguyễn đã dành khoảng 10 năm để theo đuổi nghề diễn, không ngừng rèn luyện khả năng diễn xuất và đọc thoại. Cột mốc doanh thu hiện tại là kết quả đáng chú ý sau một hành trình dài nỗ lực trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau Trại buôn người, Steven Nguyễn còn có cơ hội tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với các dự án như Hoàng hậu cuối cùng, Chị chị em em 3 và Người mẹ xấu.