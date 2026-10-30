Nam diễn viên của loạt phim 'Dị nhân' qua đời

Nam diễn viên gạo cội Sir Patrick Stewart, người gắn liền với hình tượng Giáo sư X trong loạt phim đình đám "X-Men" và Đại úy Picard của "Star Trek", vừa qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles.

Theo PEOPLE, Patrick Stewart trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) ngày 28/10, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin được Kelly Bush Novak, người đại diện lâu năm của nam diễn viên, xác nhận trong tuyên bố ngày 29/10.

Patrick Stewart (1940-2026).

Đại diện gia đình cho biết, nam diễn viên đã trải qua một thời gian ngắn chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy. Ông ra đi trong vòng tay người vợ thân yêu Sunny cùng gia đình và bạn bè. Những người thân đã ở bên ông trong những giây phút cuối đời, với âm nhạc, lời cầu nguyện, nước mắt và cả những tiếng cười.

Sinh năm 1940 tại Anh, Patrick Stewart sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật sân khấu. Năm 1957, ông nhận học bổng toàn phần vào Trường Sân khấu Bristol Old Vic. Hai năm sau, ông có màn ra mắt chuyên nghiệp trên sân khấu với vai Cutpurse trong vở Cyrano de Bergerac.

Năm 1967, Stewart lần đầu xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim truyền hình Coronation Street. Đến năm 1971, ông có màn chào sân Broadway với vai Snout trong vở kịch Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare. Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên tiếp tục khẳng định tài năng qua nhiều tác phẩm sân khấu, điện ảnh và truyền hình.

Tuy nhiên, tên tuổi Patrick Stewart thực sự vươn tầm quốc tế khi ông đảm nhận vai Đại úy Jean-Luc Picard trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek: The Next Generation. Nhân vật thủ lĩnh tàu vũ trụ Enterprise với phong thái điềm tĩnh, trí tuệ và bản lĩnh đã trở thành một trong những hình tượng đáng nhớ nhất của dòng phim khoa học viễn tưởng.

Stewart gắn bó với vai diễn này suốt 7 mùa phim, sau đó tiếp tục tái xuất trong 4 bộ phim điện ảnh Star Trek giai đoạn 1994-2002. Năm 2020, ông một lần nữa trở lại với nhân vật Đại úy Picard trong loạt phim riêng mang tên Star Trek: Picard trên nền tảng Paramount+.

Với khán giả đại chúng, Patrick Stewart còn được nhớ đến sâu sắc qua vai Giáo sư Charles Xavier, hay Giáo sư X trong loạt phim "Dị nhân" (X-Men). Hình ảnh vị giáo sư ngồi xe lăn, sở hữu năng lực ngoại cảm và luôn đấu tranh vì sự chung sống hòa bình giữa người đột biến và con người đã trở thành biểu tượng của loạt phim.

Ông đảm nhận nhân vật này trong hơn hai thập kỷ, xuất hiện qua nhiều phần phim như X2: X-Men United (2003), X-Men Origins: Wolverine (2009) và Logan (2017). Lối diễn xuất giàu chiều sâu, điềm đạm nhưng đầy sức nặng giúp Patrick Stewart tạo nên một Giáo sư X khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Patrick Stewart còn được giới chuyên môn ghi nhận. Ông từng nhận các đề cử Quả cầu Vàng và Emmy nhờ vai diễn trong phim ngắn tập Moby Dick (1998), tiếp tục được đề cử Emmy với The Lion in Winter (2003), Extras (2006) và Hamlet (2010).

Năm 2010, ông được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật sân khấu.

Sự nghiệp của Stewart kéo dài hơn 60 năm, trải rộng từ sân khấu kịch, truyền hình đến điện ảnh. Ông được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, giọng nói đặc trưng và phong thái đĩnh đạc.

Bên cạnh các vai diễn nổi tiếng, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, lên tiếng bảo vệ nhân quyền và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của bạo lực gia đình.