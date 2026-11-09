Nam diễn viên bỏng cháy mặt khi đang quay trên phim trường

Ngày 8/11, TVBS đưa tin nam diễn viên Lưu Hi Mặc gặp tai nạn khi quay phim điện ảnh 15 phút trước nửa đêm tại Côn Minh, Trung Quốc. Sự cố xảy ra tối 5/11, sau đó lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 7/11.

Nam diễn viên đã xác nhận vụ việc trên trang cá nhân, đồng thời đăng tải hình ảnh gương mặt bị bong tróc da và xuất hiện nhiều mụn nước do bỏng. Tình trạng của anh khiến người hâm mộ lo lắng.

Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội, trong quá trình quay, đoàn phim sử dụng lửa thật, nhưng vì gió lớn khiến ngọn lửa bùng cháy thổi ngược lại, nam diễn viên bị bắt lửa đau đớn gào thét. Đoàn phim nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Mức độ nguy hiểm của cảnh quay khiến nhiều khán giả sợ hãi và tranh cãi về cách đoàn phim đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ.

Nam diễn viên Lưu Hi Mặc gặp tai nạn bỏng mặt trên phim trường. Báo Tiền Phong

Chiều 7/11, nam diễn viên Lưu Hi Mặc đăng bài viết giải thích sự việc và cảm ơn sự quan tâm của công chúng. Lưu Hi Mặc cho biết anh đã được cấp cứu kịp thời và hiện tại đã an toàn.

"Tối hôm đó, chúng tôi đang quay một cảnh ngoài trời liên quan nghệ thuật phun lửa, là di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Đoàn phim đã chuẩn bị các biện pháp an toàn và kế hoạch quay hoàn chỉnh với bình chữa cháy, các thiết bị bảo hộ khác đều được đặt đúng vị trí. Các diễn viên đóng thế khác cũng luôn sẵn sàng", Lưu Hi Mặc giải thích đoàn phim có công tác đảm bảo an toàn cho cảnh quay.

"Tuy nhiên, vì trước đây tôi từng học phun lửa và biểu diễn công khai nhiều lần, nên tôi đề nghị tự thực hiện cảnh này. Trước khi quay, tôi đã thử vài lần và không gặp vấn đề gì, nhưng đạo diễn vẫn lo lắng. Vì vậy, ông ấy còn cố tình đứng sát phim trường để cùng tôi hoàn thành cảnh quay. Nhưng không ngờ gió đêm đó lại mạnh đến vậy, khiến ngọn lửa chuyển hướng và làm bỏng mặt tôi. Đây là tai nạn mà không ai muốn thấy", Lưu Hi Mặc nói.

Nam diễn viên có kinh nghiệm biểu diễn phun lửa nên quyết định tự hoàn thành cảnh nguy hiểm.

Lưu Hi Mặc bị bỏng nặng ở phần mặt. Ảnh: TVBS

Theo kết quả khám bệnh, Lưu Hi Mặc bị bỏng mức độ hai trên mặt, một số chỗ da ở vùng cổ cũng bong tróc. Bác sĩ khuyến cáo anh cần tránh ánh nắng mặt trời và bôi thuốc theo chỉ định. Nam diễn viên cũng đăng tải một số hình ảnh gương mặt bị bỏng và phồng rộp.

Dù bị thương ở mặt, Lưu Hi Mặc không muốn sự cố ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình và hiện đã trở lại phim trường. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, đoàn phim bố trí người che ô để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng da bị tổn thương.

Lưu Hi Mặc chia sẻ Không giờ mười lăm phút là tác phẩm đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính nên trân trọng cơ hội này. Nam diễn viên cảm ơn sự quan tâm của khán giả và sự giúp đỡ của nhân viên đoàn phim.

Anh còn cho biết phải đến 2 ngày sau tai nạn mới công khai sự việc vì không muốn gia đình lo lắng. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh vụ việc được người qua đường chia sẻ trên mạng xã hội, anh quyết định lên tiếng để thông tin rõ hơn về tình trạng sức khỏe.

Do vết bỏng nằm ở vị trí dễ nhìn thấy, nam diễn viên còn đăng bài hỏi ý kiến cộng đồng mạng về cách hạn chế sẹo sau khi hồi phục. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong anh sớm bình phục.

Sau tai nạn, công ty sản xuất Hoa Dịch Ảnh nghiệp cùng ê-kíp 15 phút trước nửa đêm đã ra thông báo xin lỗi. Đơn vị này cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị, xử lý các thủ tục bảo hiểm và chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh liên quan đến sự cố.

Lưu Hi Mặc sinh năm 2002, từng tham gia các tác phẩm như Thiếu niên phái (2019), Nhị thập tứ vị noãn phù sinh, Hoa triêu thu nguyệt dạ, Xá đao nhân. Anh còn được biết đến là hot boy nổi tiếng trên mạng, em trai của Lưu Tư Ý.

Lưu Hi Mặc sinh năm 2002. Ảnh báo Tiền Phong