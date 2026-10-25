Nam diễn viên 46 tuổi nứt xương sườn sau tai nạn xe

Ngày 25/10, TVBS đưa tin diễn viên hài Daisuke Muramoto gặp tai nạn xe tại Los Angeles trong chuyến lưu diễn. Chia sẻ trên Instagram, nam nghệ sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rệt sự sống và cái chết ở khoảng cách gần đến vậy.

Theo Daisuke, tai nạn xảy ra ngày 22/10 khi anh ngồi trên xe do một người bạn điều khiển để đến địa điểm biểu diễn. Hình ảnh anh đăng tải cho thấy phần đầu xe bị hư hỏng nghiêm trọng. May mắn, túi khí bung ra giúp giảm nguy cơ chấn thương nặng.

Chiếc xe chở nam diễn viên bị hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, sau tai nạn, Daisuke vẫn lên sân khấu biểu diễn theo lịch trình. Anh chỉ đến bệnh viện sau khi hoàn thành buổi diễn.

Nam nghệ sĩ cho biết ban đầu gần như không cảm thấy đau. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng rõ rệt khi biểu diễn khiến anh khó tập trung, thậm chí không thể tiếp nhận những câu đùa của các nghệ sĩ khác trên sân khấu.

Sau khi chụp CT và X-quang, Daisuke được xác định bị nứt xương sườn. Những người khác có mặt trên xe đều an toàn. Anh bày tỏ sự nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đều sống sót sau vụ tai nạn.

Theo đánh giá ban đầu, Daisuke cần khoảng 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Dù vậy, anh khẳng định chuyến lưu diễn tại Mỹ vẫn tiếp tục theo kế hoạch, các buổi biểu diễn tại Nhật Bản cũng không bị ảnh hưởng.

Daisuke được chẩn đoán nứt xương sườn.

Daisuke Muramoto sinh năm 1980 tại tỉnh Fukui, Nhật Bản. Anh là thành viên nhóm hài Woman Rush Hour thành lập năm 2008. Năm 2013, nhóm giành chiến thắng tại cuộc thi hài THE MANZAI và cuộc thi Manzai khu vực Kansai của NHK. Daisuke được biết đến với phong cách hài độc thoại nhanh, thường đề cập đến các vấn đề chính trị và xã hội.

Năm 2024, anh chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp hài độc thoại bằng tiếng Anh, đồng thời duy trì hoạt động biểu diễn tại Mỹ và Nhật Bản.

Daisuke Muramoto biểu diễn trên sân khấu:

Ảnh, Video: IGNV