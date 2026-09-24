Nam diễn viên 45 tuổi bị bắt vì chống đối cảnh sát

Theo PEOPLE, cơ quan chức năng xác nhận Thomas bị giữ lại sau khi nhóm của anh bị dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Nam diễn viên không cầm lái vào thời điểm đó mà chỉ là người ngồi trên xe.

Jonathan Taylor Thomas. Ảnh: Shutterstock

"Tài xế bị giữ lại để điều tra vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Trong quá trình điều tra, ông Taylor đã bước ra khỏi xe. Cảnh sát yêu cầu ông ngồi lại nhưng Thomas đã không hợp tác, không chấp hành mệnh lệnh và cản trở quá trình điều tra. Vì vậy ông bị bắt vì hành vi cản trở người thi hành công vụ và say xỉn nơi công cộng", đại diện cơ quan chức năng chia sẻ.

Theo hồ sơ của cảnh sát, ngôi sao phim Home Improvement đã bị tạm giữ tại trại giam của Đồn Cảnh sát Malibu/Lost Hills tại Westlake Village, California lúc 12h32 sáng và hoàn tất thủ tục lưu hồ sơ lúc 1h50 sáng 22/9. Anh được thả ra sau 34 giờ. Danh tính của tài xế chưa được công bố.

Văn phòng công tố hiện chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với nam diễn viên. Tuy nhiên, công tố viên vẫn có thể xem xét lại vụ án và đưa ra cáo buộc trong thời hạn luật định nếu thấy cần thiết.

Nam diễn viên sinh năm 1981, nổi tiếng với bộ phim Home Improvement. Anh đã rút lui khỏi làng giải trí nhiều năm qua và những năm gần đây sống khá kín tiếng. "Tôi chưa bao giờ quá coi trọng sự nổi tiếng. Tôi đã làm việc liên tục từ năm 8 tuổi. Tôi muốn đi học, đi du lịch và nghỉ ngơi một thời gian", anh chia sẻ với PEOPLE vào năm 2013.

Hồi tháng 7, anh xuất hiện trong một bức ảnh do bạn diễn Patricia Richardson trong Home Improvement đăng tải.

ET đưa tin về việc Thomas bị bắt: