Nam diễn viên 33 tuổi qua đời khi đang ngủ, người mẹ phát hiện sự thật đau lòng vào sáng sớm

Làng giải trí Ấn Độ bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Anuj Thakur qua đời ở tuổi 33. Anh được cho là lên cơn động kinh trong lúc ngủ và không thể tỉnh lại. Đáng chú ý, người mẹ chỉ phát hiện con trai gặp chuyện khi vào phòng gọi anh dậy lúc 4h30 sáng.

Theo truyền thông Ấn Độ, Anuj Thakur, từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Dhoom Machao Dhoom và Bandhan Saath Janmon Ka, qua đời ngày 27/10. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp không khỏi đau xót.

Thông tin được Rupesh Sonar, bạn thân kiêm đạo diễn tuyển chọn diễn viên, xác nhận trên trang Instagram cá nhân. Rupesh cho biết lần cuối anh gặp Anuj chỉ cách đây khoảng 10 ngày. Khi ấy, nam diễn viên vẫn hào hứng nói về những dự định mới và kế hoạch trở lại với công việc diễn xuất. Không ai nghĩ đó lại là cuộc gặp cuối cùng của hai người.

Anuj Thakur, từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Dhoom Machao Dhoom và Bandhan Saath Janmon Ka,

Trong bài viết tưởng nhớ bạn, Rupesh bày tỏ sự đau buồn: "Tôi vẫn không thể tin rằng bạn đã không còn ở bên chúng tôi. Với tôi, bạn không chỉ là một người bạn mà còn giống như em trai ruột".

Anh cho biết cả hai từng có nhiều dự định công việc chung, đồng thời cùng trải qua những năm tháng đầu tiên trong nghề. Rupesh đã chứng kiến Anuj từng bước vượt qua khó khăn khi mới gia nhập làng giải trí, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội diễn xuất.

Sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến người bạn thân không khỏi tiếc nuối. Rupesh chia sẻ rằng đến nay anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, bởi mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Anh cũng gửi lời cầu mong Anuj được an nghỉ.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai qua đời khi vào phòng gọi dậy

Kể lại những gì xảy ra, Rupesh cho biết anh nhận tin buồn từ một người bạn chung. Sau đó, anh đến thăm mẹ và các thành viên trong gia đình Anuj, đồng thời được nghe người thân kể lại thời điểm nam diễn viên qua đời.

Theo lời gia đình, Anuj đi ngủ vào buổi tối như thường lệ nhưng nghi bị lên cơn động kinh trong lúc ngủ. Anh đã không thể tỉnh lại sau đó.

Rupesh cho biết bản thân vô cùng sốc khi nghe tin người bạn thân ra đi ngay trong giấc ngủ. Điều khiến mọi người càng thêm xót xa là Anuj vốn có lối sống khá khoa học và duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn.

Nam diễn viên thường thức dậy lúc 4h30 mỗi sáng để tập gym, chạy bộ và rèn luyện thể lực. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra sự việc, dù chuông báo thức reo đúng giờ, anh vẫn nằm im trong phòng.

Thấy con trai không thức dậy như mọi ngày, mẹ Anuj vào phòng gọi con. Không ngờ, bà phát hiện anh đã qua đời. Sự việc khiến gia đình rơi vào đau đớn, đặc biệt khi trước đó nam diễn viên vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường được người thân nhắc đến.

Sự việc khiến gia đình rơi vào đau đớn, đặc biệt khi trước đó nam diễn viên vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường được người thân nhắc đến.

Bạn thân gặp Anuj 10 ngày trước khi mất, nam diễn viên vẫn ấp ủ kế hoạch trở lại màn ảnh

Rupesh cho biết anh quen Anuj từ năm 2008. Cả hai từng tham gia bộ phim truyền hình Bandhan Saath Janmon Ka, sau đó tiếp tục có cơ hội hợp tác trong nhiều dự án khác. Tình bạn kéo dài 17 năm khiến sự ra đi của nam diễn viên trở thành cú sốc lớn đối với anh.

Trong lần gặp gần nhất, Anuj vẫn thể hiện sự hào hứng với công việc và chủ động chia sẻ những dự định tương lai. Anh đang cân nhắc việc trở lại hoạt động nghệ thuật sau một thời gian.

"Niềm đam mê của cậu ấy vẫn giống hệt như năm 2008", Rupesh nhớ lại.

Theo người bạn thân, Anuj là người vui vẻ, hào phóng, luôn cư xử lịch thiệp và tôn trọng mọi người. Anh cũng sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. Chính những phẩm chất ấy khiến Anuj được nhiều đồng nghiệp yêu quý.

Đồng nghiệp bàng hoàng trước tin nam diễn viên qua đời

Sau khi thông tin Anuj Thakur qua đời được công bố, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Ấn Độ đã gửi lời chia buồn tới gia đình và tưởng nhớ người đồng nghiệp quá cố.

Nam diễn viên Vaqaur Shaikh bày tỏ sự sửng sốt khi hay tin: "Trời ơi, chuyện này thật khó tin. Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin".

Anh cho biết đã quen Anuj từ những ngày đầu nam diễn viên bước chân vào ngành giải trí. Trong ký ức của Vaqaur Shaikh, Anuj là người hiền lành, tử tế và luôn tạo thiện cảm với những người xung quanh.

Sự ra đi của nam diễn viên ở tuổi 33 để lại nhiều tiếc thương, nhất là khi anh vẫn còn những dự định dang dở và đang ấp ủ cơ hội trở lại với màn ảnh.