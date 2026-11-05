Nam diễn viên 33 tuổi đột tử trong lúc ngủ, mẹ vào phòng phát hiện cảnh đau lòng

Theo Thời báo Ấn Độ, thông tin về sự ra đi của Anuj Thakur được Rupesh Sonar, bạn thân kiêm quản lý casting của nam diễn viên, xác nhận trên Instagram. Anuj qua đời từ ngày 27/10, tuy nhiên thông tin chỉ mới được công bố rộng rãi gần đây.

Chia sẻ về sự việc, Rupesh cho biết Anuj vốn có thói quen sinh hoạt rất điều độ. Nam diễn viên thường thức dậy lúc 4h30 mỗi sáng để tập thể dục và chạy bộ. Thế nhưng, vào ngày xảy ra biến cố, dù chuông báo thức đã reo, anh vẫn không tỉnh giấc.

Lo lắng khi thấy con trai không thức dậy như thường lệ, mẹ Anuj vào phòng kiểm tra và đau đớn phát hiện anh đã qua đời.

Rupesh tiết lộ trong cuộc gặp gỡ với gia đình nam diễn viên, anh mới biết Anuj từng bị co giật và qua đời trong lúc ngủ. Thông tin này khiến người bạn thân vô cùng bàng hoàng, bởi lần cuối họ gặp nhau chỉ khoảng 10 ngày trước đó, Anuj vẫn khỏe mạnh và hào hứng nói về những kế hoạch công việc sắp tới.

Rupesh quen Anuj từ năm 2008, khi cả hai cùng tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên mang tên Bandhan Saath Janmon Ka. Sau nhiều năm đồng hành, anh xem Anuj như người em trai thân thiết.

Trong ký ức của Rupesh, nam diễn viên là người vui vẻ, hào phóng, sống tử tế và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, Anuj vẫn dành nhiều tình yêu cho nghệ thuật và đang ấp ủ dự định trở lại với các chương trình truyền hình.

Không chỉ dang dở sự nghiệp, Anuj còn chưa kịp thực hiện chuyến du lịch New York cùng mẹ và anh trai. Gia đình đã chuẩn bị gần như đầy đủ, từ vé máy bay đến thị thực, nhưng chuyến đi mơ ước cuối cùng không thể trở thành hiện thực.

Trước khi đột ngột qua đời trên Instagram, Anuj thường chia sẻ hình ảnh về công việc và cuộc sống cá nhân. Bài đăng gần nhất của anh xuất hiện ngày 30/7, ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Nam Phi.

Nam diễn viên Anuj từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Dhoom Machao Dhoom, Bandhan Saath Janmon Ka, Beendh Banoonga Ghodi Chadunga và Mahisagar. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ, anh từng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ nữ.