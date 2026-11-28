Theo Ban tổ chức, 5 điểm đến được công nhận gồm: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Du lịch cộng đồng Cồn Chim là 1 trong 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Mỗi địa danh mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của du lịch nông thôn Việt Nam. Nếu Thái Hải nổi bật với không gian nhà sàn và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, thì Cồn Chim hấp dẫn bởi hệ sinh thái cù lao và mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp thuận thiên.

Làng Tân Hóa gây ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên và cách làm du lịch thích ứng với điều kiện địa hình, khí hậu địa phương. Trong khi đó, Quỳnh Sơn lưu giữ những giá trị kiến trúc, phong tục và văn hóa truyền thống của người Tày; Nà Tông khai thác lợi thế cảnh quan miền núi, bản sắc văn hóa cộng đồng và định hướng du lịch xanh.

Bên cạnh 5 điểm đến được vinh danh, Hội thi còn bình chọn 3 điểm du lịch nông thôn năm 2026 gồm: Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (tỉnh An Giang); Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô và Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (tỉnh Phú Thọ).

Hội thi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm biểu dương các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, cảnh quan, văn hóa truyền thống và tri thức bản địa.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững, nâng cao sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh nông thôn Việt Nam đến du khách trong nước, quốc tế.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 3-6/12.