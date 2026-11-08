Năm điểm chiếu phim công cộng phục vụ khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026

Đoàn làm phim "Mưa đỏ" giao lưu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. (Ảnh minh họa do Cục Điện ảnh cung cấp)

Cụ thể, chương trình chiếu phim lưu động dự kiến được tổ chức tại 5 địa điểm công cộng thuộc các phường, xã: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Sơn Tây và Cầu Giấy, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và giao lưu với khán giả. Không gian chiếu phim và giao lưu điện ảnh cũng được bố trí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ ngày 26/11 đến 2/12.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Liên hoan, nhiều hoạt động nghiệp vụ và bên lề cũng được tổ chức. Sẽ có hai tọa đàm chuyên môn dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản” dự kiến diễn ra ngày 29/11, tập trung trao đổi kinh nghiệm sản xuất phim, đặc biệt là phim hoạt hình, khai thác đề tài con người, xã hội và nhân văn, cũng như nghệ thuật kể chuyện đa chiều.

Tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Quảng bá và Kết nối quốc tế” dự kiến diễn ra ngày 30/11, sẽ tập trung thảo luận các phương thức quảng bá phim Việt, kinh nghiệm quốc tế và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong chiến lược đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Một trong những điểm nhấn của HANIFF VIII là Chợ phim, dự kiến tổ chức từ ngày 23/11 đến 4/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây sẽ là không gian giao dịch, giới thiệu và kết nối các sản phẩm điện ảnh, văn hóa, du lịch, bối cảnh quay phim, poster, trailer và sản phẩm phái sinh của các cơ sở điện ảnh, nhà phát hành trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, triển lãm quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thông qua điện ảnh dự kiến diễn ra từ ngày 27/11 đến 2/12 tại khu vực số 93 Đinh Tiên Hoàng. Các hoạt động bên lề gồm chương trình Ươm mầm tài năng (HANIFF Campus), Chợ Dự án làm phim, chiếu phim dành cho phóng viên báo chí và chương trình tham quan dành cho đại biểu quốc tế.

Thông qua chuỗi hoạt động trình chiếu, giao lưu, xúc tiến và kết nối chuyên môn, HANIFF VIII hướng tới xây dựng Liên hoan Phim trở thành thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh; góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội với định hướng “Kỷ cương, chuyên nghiệp-Đột phá, sáng tạo-Hiệu quả, bền vững”, đồng thời định vị bản sắc và sức sáng tạo của điện ảnh Việt Nam trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu.