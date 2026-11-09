Nam đầu bếp đưa mẹ mắc ung thư đi phượt khắp Tây Bắc suốt 26 ngày

Để đến A Pa Chải (Điện Biên), Vũ Anh Vũ (SN 1997, quê Thái Bình cũ) cùng mẹ mình đã trải qua 3 ngày di chuyển, mỗi ngày đi hơn 200km đường đèo. Đây là một trong những chặng vất vả nhất trong hành trình "phượt xe máy" kéo dài 26 ngày của hai mẹ con.

Bù lại, tại vùng đất cực Tây, họ được ở trong nhà người Hà Nhì, cùng ăn cơm và tìm hiểu cuộc sống bản địa. Với bà Vũ Thị Bưởi (SN 1975, mẹ anh Vũ), người chưa từng đi xa đến vậy, những cuộc gặp gỡ trên đường đã mang đến nhiều niềm vui bất ngờ, giúp bà có thêm nhiều động lực sống.

"Chuyến đi nào cũng vui và có kỷ niệm riêng nhưng A Pa Chải là nơi khiến tôi ấn tượng nhất vì thời gian di chuyển lâu, tương đối vất vả", anh Vũ chia sẻ.

Hà Nội là điểm đến đầu tiên của mẹ con anh Vũ. Ảnh: NVCC

Về gần mẹ sau những biến cố

Anh Vũ quê ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, trước đây là xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Anh từng có khoảng 3 tháng làm đầu bếp tại Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) trước khi trở về bên mẹ.

Tháng 5 vừa qua, bố Vũ qua đời. Chỉ 1 tháng sau, mẹ anh phát hiện mắc ung thư biểu mô. Những biến cố liên tiếp khiến sức khỏe bà đi xuống, mái tóc trở nên thưa và bạc nhiều hơn.

Chứng kiến mẹ đổ bệnh, Vũ vô cùng xót xa. Anh quyết định trở về nhà, dành thời gian bên mẹ và cùng bà thực hiện một chuyến đi chơi đáng nhớ.

"Tôi nghĩ mình cần ở gần mẹ hơn, tranh thủ thời gian khi mẹ còn khoẻ", anh nói.

Anh Vũ quyết định dành thời gian ở bên mẹ lâu hơn. Ảnh: NVCC

Nghe con trai đề nghị đi chơi xa bằng xe máy, bà Bưởi hết sức hoang mang. Không chỉ lo lắng trước hành trình dài, bà còn bận lòng vì việc nhà cửa, gia đình. Thế nhưng sau khi con trai khuyên nhủ, bà cũng tạm gác lại nỗi lo để thử trải nghiệm những điều mới mẻ.

Vậy là hai mẹ con cùng chuẩn bị hành lý, mua từ chiếc áo mưa, đôi dép hay những vật dụng cần thiết. Ngày 2/10, họ đến Hà Nội ngắm mùa thu, bắt đầu chuyến đi qua nhiều địa phương như Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn... cho đến cực Tây, cực Bắc và trải nghiệm những cung đường thuộc "tứ đại đỉnh đèo".

Ngỡ ngàng trước tình cảm của người lạ

Anh Vũ cho biết, mỗi ngày, anh chở mẹ di chuyển khoảng 150km, riêng một số chặng còn nhiều hơn. Anh chủ động sắp xếp giờ ăn, nghỉ và tìm chỗ ngủ trước khi trời tối để mẹ đỡ mệt.

Để tìm hiểu cuộc sống và văn hoá địa phương, anh ưu tiên chọn ở homestay. Chuyến đi không trùng dịp lễ hội lớn nhưng mẹ con anh đã có cơ hội tham dự những buổi sinh hoạt chung gần gũi của bà con, như ăn cỗ đầy tháng của người Mông, dùng bữa cơm mới với người Thái..

Những bữa ăn giúp hai mẹ con thưởng thức đặc sản, trò chuyện và hiểu thêm về nếp sống ở mỗi nơi. Trước sự thân thiện của người dân, bà Bưởi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc.

“Mẹ tôi bị choáng ngợp bởi tình cảm và sự gần gũi của bà con, cảm giác không khác gì người nhà”, anh Vũ kể.

Bà Bưởi hạnh phúc trong chuyến đi với con trai. Ảnh: NVCC

Không những vậy, suốt dọc đường, nhiều người còn ngỏ ý hỗ trợ mẹ con anh chỗ ăn, chỗ nghỉ. Từ những cuộc gặp ban đầu với người xa lạ, họ có thêm những kỷ niệm ấm áp trong chuyến đi gần 1 tháng.

Ngoài chạy xe máy, anh Vũ còn cùng mẹ leo núi. Sau khi vượt qua những con dốc cao và dài, bà Bưởi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần khoan khoái, vui vẻ hơn.

"Mẹ tôi nói bao nhiêu muộn phiền khi đứng trước núi non hùng vĩ cũng trở nên nhỏ bé", anh Vũ nhớ lại.

Anh Vũ ước tính, chuyến đi kéo dài gần 1 tháng hết khoảng 30 triệu đồng. Để có số tiền này, anh đã tích cóp trong gần 3 tháng làm việc. Nhờ dọc đường có nhiều người giúp đỡ nên chi phí ăn ở không phát sinh quá nhiều. Có người còn đề nghị hỗ trợ bằng tiền nhưng anh Vũ từ chối vì vẫn có thể tự xoay xở.

Sau chuyến đi, anh dự định vẫn tiếp tục công việc đầu bếp để kiếm tiền đưa mẹ đi chơi. Điều anh mong muốn là được ở bên mẹ thật lâu, cùng bà có thêm những trải nghiệm vô giá.