Nam đạo diễn trăm tỷ nhưng đám cưới chỉ có 20 khách, sống kín tiếng sau khi kết hôn

Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 ở Nha Trang, Khánh Hòa. Anh đam mê nghệ thuật từ nhỏ dù gia đình không có ai hoạt động về lĩnh vực này.

Để theo học trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. HCM), Khương Ngọc từng phải làm nhiều việc để có tiền trang trải học phí cũng như cuộc sống, như bán vé số, đánh cầu lông cho đội tuyển, đến thi người mẫu học đường.

Khương Ngọc tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và tham gia phim, rồi được chú ý từ vai Sét – một chàng trai giang hồ trong Hoa dã quỳ (năm 2007). Sau đó anh tiếp tục ghi dấu ấn trong hàng loạt các phim: Taxi, Chàng trai không biết ghen, Sự thật vô hình... anh cũng tham gia một số phim điện ảnh như: Thiên mệnh anh hùng (2012), Scandal (2013, Ống kính sát nhân (2018), Chị Mười ba – phần kết Thập tam muội (2019)… Khương Ngọc tạo dấu ấn với các vai cá tính, tâm lý phức tạp.

Ngoài vai trò diễn viên, Khương Ngọc còn khẳng định tài năng trong lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc, viết kịch bản, đạo diễn, dẫn chương trình.

Không đóng khung bản thân trong vai trò diễn viên, Khương Ngọc còn thử sức với công việc đạo diễn và ghi dấu ấn qua những dự án điện ảnh có tổng doanh thu hơn trăm tỷ như: Cục Vàng Của Ngoại (80 tỷ), Chị Dâu (113 tỷ), Lên Hương (95 tỷ)...

Khương Ngọc cho biết lý do liên tục thực hiện những dự ảnh án về đề tài gia đình, anh chọn những câu chuyện nằm trong vùng hiểu biết và thế mạnh của mình.

"Tôi là người giỏi về cảm xúc. Cái gì mình giỏi thì mình làm", anh nêu quan điểm.

Đã có những nhận xét cho rằng phim của Khương Ngọc có sự "quái" như tính cách của anh, nam đạo diễn chia sẻ bản thân thực hiện một dự án theo cách vận hành về thế giới của nhân vật, nhưng vô tình lại trở thành phong cách mà khán giả nghĩ đến những tác phẩm anh thực hiện.

"Từ ‘quái’ đó là mọi người dành tặng cho tôi. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ mình phải duy trì điều đó mà cứ cố gắng làm tốt dự án", nam đạo diễn trải lòng.

Khương Ngọc có những thành công nhất định khi lấn sân sang công việc đạo diễn.

Và phía sau những màn cộng tác với dàn nghệ sĩ kỳ cựu qua nhiều bộ phim như Hồng Đào, Hồng Vân, Tuyết Thu hay Việt Hương…, Khương Ngọc cũng thừa nhận khi rẽ hướng sang làm đạo diễn, bản thân cũng không ít lần bị từ chối. Dù vậy, nếu dự án sau có vai diễn phù hợp, Khương Ngọc vẫn sẵn sàng ngỏ lời mời. Bởi anh quan niệm: "Mình phải nghĩ cho dự án đầu tiên".

Bên cạnh sự nghiệp đầy ấn tượng, nam diễn viên người Khánh Hòa cũng khá đào hoa. Anh có 3 mối tình với 3 bóng hồng nổi tiếng của showiz Việt: Cố nghệ sĩ Mai Phương, mối tình 6 năm với diễn viên Thanh Trúc, diễn viên Khả Như.

Sau 3 cuộc tình tan vỡ. Năm 2022, công chúng bất ngờ khi loạt hình ảnh trong đám cưới của Khương Ngọc hé lộ. Theo đó, nam diễn viên và bà xã Hải Yến đã tổ chức hôn lễ ấm cúng tại một bãi biển ở Nha Trang. Buổi tiệc chỉ có khoảng 20 khách mời thân thiết, không phô trương hay thu hút truyền thông. Đáng chú ý, thời điểm hôn lễ diễn ra trước đó gần như không được tiết lộ, mãi sau này khán giả mới có dịp nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi.

Khương Ngọc và vợ tổ chức lễ cưới riêng tư ở biển cách đây 4 năm. Hôn lễ của cả hai đơn giản, chỉ có tầm 20 người thân, bạn bè tham dự.

Bà xã Khương Ngọc tên Hải Yến, sở hữu ngoại hình ưa nhìn và cũng hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phim ảnh. Tuy nhiên, khác với chồng, cô không mặn mà xuất hiện trước công chúng hay truyền thông. Cả hai đã có khoảng 5 năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới.

Nói về người bạn đời, Khương Ngọc từng dành nhiều lời chia sẻ đầy tình cảm: "Với nhiều người tôi cũng cảm thấy có duyên nhưng như những bánh răng ấy, đâu đó chúng tôi chưa khớp lắm. Còn với cô ấy, tôi thấy chúng tôi vừa có duyên vừa có nợ. Phải có nợ mới gắn bó lâu dài. Tôi không mong muốn sự hoàn hảo nhưng ở một số nhận định, quan điểm cần có sự hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại có điều đó.

Tôi gặp cô ấy tình cờ và ấn tượng cô ấy xinh đẹp, thông minh. Thường những người phụ nữ thông minh mà không theo kiểu biểu hiện ra rất dễ cuốn hút người khác. Họ có bản tính rất phụ nữ và khá giống tôi ở điểm không nói khi không cần. Nhưng một khi nói họ rất thuyết phục".

Vợ Khương Ngọc trở thành "hậu phương" vững chắc trong sự nghiệp của chồng.

Điều đặc biệt nhất là tại thời điểm đám cưới, khoảnh khắc Khương Ngọc xuất hiện bên bà xã và con gái trong ngày trọng đại khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Đây là lần đầu cặp đôi công khai hình ảnh con gái đầu lòng. Trước đó, nam diễn viên gần như không chia sẻ thông tin về việc đã lên chức bố.

Có thể nói, hôn lễ không chỉ là dấu mốc trong chuyện tình cảm mà còn là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ hé lộ trọn vẹn về gia đình nhỏ của mình.

Cặp đôi cũng đã có con gái đầu lòng, nhóc tỳ cũng diện váy công chúa xuất hiện trong đám cưới bố mẹ.

Những năm gần đây, khán giả nhớ đến Khương Ngọc thông qua loạt phim điện ảnh về đề tài gia đình. Trong khi đó, anh rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư, đặc biệt là sau khi lập gia đình.

Được hỏi về lý do, nam đạo diễn cho biết anh muốn mọi người quan tâm nhiều hơn đến các dự án nghệ thuật thay vì đời tư. Khương Ngọc từng cho biết anh muốn giữ không gian riêng tư cho những người thân yêu, tránh để gia đình bị cuốn vào những ồn ào không đáng có.

"Cuộc sống của tôi cũng như bao người bình thường thôi, thậm chí tôi còn thấy nó khá nhạt nhẽo. Nếu có công việc thì tôi đi làm, dồn hết sức cho công việc, còn không thì cứ ở nhà cùng gia đình. Đúng là tôi chọn cách không chia sẻ về gia đình nhiều. Mà thật ra người ta cũng không quan tâm lắm những chuyện đó của một đạo diễn đâu. Nhiều khán giả sẽ hướng đến những nghệ sĩ trẻ đẹp, cỡ như tôi ai mà quan tâm làm gì", anh hài hước chia sẻ.

Khương Ngọc vẫn giữ kín chuyện đời tư sau khi kết hôn. Ảnh: Thanhnien.

Với anh, những điều quan trọng nhất dường như không nằm ở sự chú ý của công chúng mà ở hành trình đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia cùng gia đình.