Nam danh ca Ngọc Sơn cổ vũ học trò ra MV mới

Nam danh ca Ngọc Sơn và học trò Michael Lang. (Ảnh: Ánh Hồng)

Buổi ra mắt được tổ chức tại một không gian gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp là tỉnh Lâm Đồng, như một cách để nam ca sĩ gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đến bà con nông dân. Tại chương trình, Michael Lang đã trực tiếp thể hiện sáng tác mới, mang đến câu chuyện âm nhạc về niềm tin, hy vọng và ước vọng mùa màng bội thu của người nông dân.

Bên cạnh phần trình diễn solo, Michael Lang còn có dịp song ca cùng thầy Ngọc Sơn qua những ca khúc quen thuộc như Giận Hờn, Lòng Mẹ 2, Đêm Yêu Đương… Những màn kết hợp tạo nên không khí gần gũi, ấm áp, đồng thời thể hiện sự gắn bó giữa hai thầy trò trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Tình thầy trò bền chặt giữa danh ca Ngọc Sơn và Michael Lang kéo dài gần 3 thập kỷ. Không chỉ được dìu dắt về chuyên môn âm nhạc, Michael Lang còn nhận được nhiều lời khuyên về cách sống, cách làm nghề và giữ gìn đạo đức của người nghệ sĩ từ người thầy của mình.

Ngọc Sơn nhận xét Thuận Buồm Xuôi Gió cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tác của Michael Lang. Ca khúc không đơn thuần có giai điệu bắt tai mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia dành cho bà con nông dân. Anh cũng bày tỏ mong muốn tác phẩm được đông đảo khán giả đón nhận, đặc biệt là những người đang ngày ngày gắn bó với ruộng đồng, vườn tược.

Khi được hỏi về khả năng song ca ca khúc này cùng học trò trong thời gian tới, nhất là dịp Tết, Ngọc Sơn cho biết anh hoàn toàn sẵn lòng nếu có cơ hội. Anh kỳ vọng phiên bản song ca sẽ trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, gửi lời chúc bình an, may mắn, mùa màng bội thu và cuộc sống sung túc đến mọi nhà trong năm mới.

Đánh giá về Michael Lang, Ngọc Sơn dành nhiều lời khen cho sự nhiệt huyết, tinh thần học hỏi và tình yêu nghệ thuật của học trò. Dù có công việc kinh doanh riêng, Michael Lang vẫn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc, đặc biệt là những sáng tác hướng về người nông dân và đời sống xã hội.

Michael Lang được biết đến qua ca khúc “Được mùa được giá” cùng nhiều ca khúc viết cho nông dân. (Ảnh: Ánh Hồng)

Theo Michael Lang, sản xuất nông nghiệp luôn đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, từ thời tiết, thiên nhiên đến biến động giá cả thị trường. Người nông dân không thể biết trước kết quả của vụ mùa tiếp theo, dù đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, công sức và tâm huyết. Vì vậy, bên cạnh điều kiện vật chất, niềm tin và tinh thần lạc quan cũng là nguồn động lực quan trọng giúp họ tiếp tục lao động, sản xuất.

Nam ca sĩ mong muốn ca khúc trở thành lời chúc tốt đẹp, tiếp thêm năng lượng tích cực cho những người làm nông nghiệp trên khắp mọi miền đất nước. Anh kỳ vọng giai điệu Thuận Buồm Xuôi Gió có thể vang lên trong thời khắc giao thừa hoặc những ngày đầu năm mới, như lời cầu chúc một năm bình an, thuận lợi và thành công.

Michael Lang tên thật là Nguyễn Thanh Lang, xuất thân từ gia đình thuần nông ở Tam Kỳ, Quảng Nam cũ (nay thuộc Đà Nẵng). Thời là sinh viên Đại học Thủy sản Nha Trang (nay là Đại học Nha Trang), anh hát cùng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng và đoạt Huy chương Bạc cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1995.

Sau khi ra trường, anh kinh doanh trong ngành thủy sản nhưng không bỏ ca hát. Anh tổ chức liveshow, dự thi Vietnam’s Got Talent 2012 và được biết đến qua Được mùa được giá cùng nhiều ca khúc viết cho nông dân.