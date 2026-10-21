'Nắm đấm thép' đụng độ 'sát thủ bút chì'

Hồi tháng 3, hãng Paramount từng gây chú ý khi thông báo James Wan sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn phiên bản remake (làm lại) của bộ phim hành động tội phạm Hàn Quốc đình đám The Gangster, The Cop, The Devil (tựa Việt là Trùm, Cớm và Ác quỷ). Dự án đang có những bước tiến mới khi Deadline vừa xác nhận Keanu Reeves đang đàm phán để tham gia tác phẩm này.

Vai diễn mà Keanu Reeves đảm nhận hiện vẫn được hãng giữ kín. Theo nguồn tin, ngôi sao của loạt phim John Wick sẽ chung khung hình với Ma Dong Seok. Tài tử Hàn Quốc trở lại với vai trùm tội phạm Jang Dong Su từ bản phim gốc, ngoài ra cũng tham gia sản xuất The Gangster, The Cop, The Devil. Phần kịch bản do Eric Pearson chấp bút, dựa trên những bản thảo trước đó của Shay Hatten và Brian Helgeland.

Lấy cảm hứng từ các vụ sát nhân hàng loạt có thật tại Hàn Quốc vào giữa những năm 2000, The Gangster, The Cop, The Devil xoay quanh một trùm tội phạm bất đắc dĩ hợp tác với một thám tử để truy tìm kẻ sát nhân hàng loạt từng tấn công mình. Bộ phim gốc do Lee Won Tae biên kịch và đạo diễn, từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm 2019.

Keanu Reeves và Ma Dong Seok đều là những ngôi sao hành động.

Trở lại với phiên bản remake dưới bàn tay của James Wan, The Gangster, The Cop, The Devil được kỳ vọng sẽ mang đến những màu sắc hấp dẫn mới, nhất là khi phim chứng kiến màn kết hợp của hai ngôi sao hành động đình đám tại Hollywood lẫn châu Á là Ma Dong Seok và Keanu Reeves.

Sau phần thứ tư của loạt phim John Wick, Keanu Reeves gần đây đã tham gia dự án hành động chuyển thể từ tiểu thuyết mang tên Kill Current: A Jon Hendricks Thriller. Ngoài vai trò nam chính, anh còn đảm nhận vị trí nhà sản xuất. Đây sẽ là bộ phim đầu tiên được thực hiện dưới thương hiệu sản xuất mới của anh, Two Dragonflies, hợp tác cùng The Arena và Zando.

Thời gian tới, Reeves còn xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Shiver của Warner Bros., dự kiến ra mắt vào tháng 8 năm sau, cùng The Entertainment System Is Down của đạo diễn Ruben Östlund.

Trong khi Ma Dong Seok từ lâu đã trở thành một thương hiệu tại phòng vé xứ củ sâm. Hầu như dự án nào có sự tham gia của nam diễn viên đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Anh còn được gọi là "nắm đấm thép" của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng với loạt tác phẩm hành động ngập tràn cảnh đánh đấm nặng đô. Một trong số dự án điện ảnh gần nhất anh tham gia là The Roundup: Punishment.