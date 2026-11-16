Nam Đà tập trung phát triển con người có lối sống tốt đẹp

Ngày 16/11, UBND xã Nam Đà cho biết, địa phương được giao tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa. Trong đó, vốn đầu tư là 3,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 2,33 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Công trình sinh hoạt cộng đồng tại xã Nam Đà đang được sửa chữa, nâng cấp.

Chương trình tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp được bố trí hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, vận động mà còn hướng tới xây dựng những chuẩn mực ứng xử văn minh, phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan và thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả, với tổng kinh phí 4,7 tỷ đồng. Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp được giao tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

Theo UBND xã Nam Đà, địa phương đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư được giao.

Khách nước ngoài thích thú tham quan nơi lưu giữ nghề dệt thổ cẩm của bà con dân tộc thiểu số.

Việc dành nguồn lực đáng kể cho cả phát triển con người và xây dựng môi trường văn hóa cho thấy định hướng triển khai chương trình không chỉ dừng lại ở đầu tư cơ sở vật chất. Một thiết chế văn hóa dù được xây dựng khang trang cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu những hoạt động thiết thực, thiếu sự tham gia thường xuyên của người dân và không trở thành không gian gắn kết cộng đồng.

Khi các nhà văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng được khai thác hiệu quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục truyền thống được duy trì thường xuyên, đây sẽ là nền tảng để hình thành nếp sống văn minh, tăng cường tình đoàn kết trong khu dân cư. Quan trọng hơn, những giá trị văn hóa tốt đẹp cần được nuôi dưỡng từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân, trở thành ý thức tự giác trong ứng xử và sinh hoạt hằng ngày.