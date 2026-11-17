Theo UBND xã Nam Đà, tổng kinh phí được giao thực hiện chương trình trong năm 2026 là hơn 6,66 tỷ đồng, gồm hơn 4,85 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 1,8 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đây là nguồn lực quan trọng để từng bước hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân, nhất là tại các thôn đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong tổng nguồn vốn trên, hơn 4,85 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển được bố trí để mở mới 6 công trình đường giao thông nông thôn và đường phục vụ sản xuất. Nguồn vốn này gồm hơn 2,13 tỷ đồng ngân sách Trung ương và hơn 2,72 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các thôn và khu vực lân cận, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà Nguyễn Trí Quang (phải) trao đổi với PV Báo CAND.

Đến ngày 2/11/2026, xã đã giải ngân hơn 2,29 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Địa phương đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, Nam Đà được phân bổ hơn 1,8 tỷ đồng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, duy trì, nâng cao chất lượng các công trình dân sinh và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, xã bố trí 1,2 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng các công trình trên địa bàn, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 527 triệu đồng, ngân sách tỉnh 673 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức thực hiện, nhằm duy trì chất lượng, kéo dài tuổi thọ các công trình sau đầu tư, hạn chế xuống cấp, đáp ứng nhu cầu dân sinh và sản xuất của người dân. Đến nay, hạng mục này đã giải ngân hơn 313,6 triệu đồng; dự kiến hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch trước ngày 31/12/2026.

Đáng chú ý, trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, xã Nam Đà bố trí 609 triệu đồng giao Công an xã triển khai mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông thôn. Việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý địa bàn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ lực lượng Công an nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, kịp thời nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nam Đà.

Đến nay, Công an xã Nam Đà đã tổ chức mua sắm, lắp đặt hệ thống camera AI trên địa bàn toàn xã, với số kinh phí giải ngân hơn 477,8 triệu đồng, đạt 78,46% kế hoạch. Số vốn còn lại dự kiến được giải ngân hết trong năm 2026.

Việc kết hợp đầu tư hạ tầng giao thông, duy tu công trình dân sinh với ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy Nam Đà đang hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn đồng bộ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và giữ vững ổn định địa bàn. Khi các công trình được hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, không chỉ tạo thuận lợi cho sản xuất, giao thương mà còn góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, xây dựng địa bàn ngày càng khang trang, an toàn, văn minh.