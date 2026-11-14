Xác định hỗ trợ sinh kế là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, xã Nam Đà đã chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng đa dạng hóa mô hình, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn và nhu cầu của người dân. Thay vì hỗ trợ dàn trải, địa phương tập trung lựa chọn vật nuôi, cây trồng và vật tư sản xuất phù hợp, giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.

Xã Nam Đà bàn giao bò, dê sinh sản để hỗ trợ các gia đình trong diện được thụ hưởng.

Theo UBND xã Nam Đà, từ tháng 1 đến tháng 9/2026, thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (nguồn vốn kéo dài giai đoạn 2021-2025), UBND xã đã triển khai 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với tổng cộng 91 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được thụ hưởng.

Cụ thể, có 37 hộ được hỗ trợ bò, 3 hộ được hỗ trợ dê để phát triển chăn nuôi; 44 hộ được hỗ trợ phân bón phục vụ chăm sóc cà phê và 7 hộ được hỗ trợ vật tư, gồm giống và phân bón, phục vụ sản xuất lúa. Các hình thức hỗ trợ được lựa chọn dựa trên nhu cầu và điều kiện canh tác, chăn nuôi của người dân, qua đó góp phần bổ sung nguồn lực đầu vào, giảm bớt chi phí sản xuất và tạo điều kiện để các hộ phát triển kinh tế gia đình.

Không dừng lại ở những kết quả bước đầu, Nam Đà đang tiếp tục triển khai thêm một dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dự kiến có 36 hộ được hưởng lợi. Việc duy trì và mở rộng các mô hình sinh kế được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế, hạn chế nguy cơ tái nghèo và từng bước nâng cao khả năng tự chủ về thu nhập.

UBND xã Nam Đà đa dạng hóa sinh kế, tạo động lực giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch năm 2026, xã Nam Đà phấn đấu giảm 83 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ 7,85% hộ nghèo đa chiều và hộ nghèo dân tộc thiểu số. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự chủ động vươn lên của chính người dân.

Từ những mô hình hỗ trợ cụ thể, Nam Đà đang từng bước chuyển trọng tâm từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài, giúp người nghèo có điều kiện phát huy nội lực, chủ động phát triển sản xuất. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm công tác giảm nghèo không chỉ dừng ở việc hoàn thành chỉ tiêu mà hướng tới cải thiện thực chất đời sống, tạo nền tảng để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.