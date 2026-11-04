Nam Cường triển khai hòm thư số tiếp nhận phản ánh về an ninh, trật tự

Đại diện 19 chi đoàn trực thuộc ký cam kết thực hiện các nội dung của mô hình.

Tại chương trình, Đoàn xã công bố quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 5 thành viên; lựa chọn Chi đoàn Công an xã làm đơn vị triển khai mô hình điểm với 13 đoàn viên tham gia. Đại diện 19 chi đoàn trực thuộc ký cam kết thực hiện các nội dung của mô hình.

Thông qua mã QR, người dân có thể gửi phản ánh về tình hình an ninh, trật tự, dấu hiệu tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và những vấn đề phát sinh tại địa bàn cần cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Hòm thư số cũng tiếp nhận câu hỏi, đề nghị hướng dẫn về trình tự, hồ sơ và cách thức thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Cùng với triển khai hòm thư số, đoàn viên, thanh niên sẽ phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng; chủ động phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Mô hình nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tăng cường tương tác, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ hành chính ở cơ sở.