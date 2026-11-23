Băng trôi tại Vịnh Chiriguano, quần đảo Nam Shetland, Nam Cực. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện giúp lý giải vì sao nhiệt độ trung bình toàn cầu lên mức kỷ lục 17,16 độ C ngày 22/7/2024. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental Research Letters.

Trong thông báo ngày 23/11, Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết Thế kỷ XXI thuộc Hội đồng Nghiên cứu Australia cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu thường tăng vọt sau những đợt hơi ẩm dồn về Nam Cực. Khi lượng hơi ẩm di chuyển về lục địa này giảm, nhiệt độ trung bình toàn cầu cũng thường giảm sau đó. Trong báo cáo trình bày trước đó tại một hội nghị của Liên hiệp Khoa học Địa chất châu Âu, nhóm nghiên cứu ghi nhận lượng hơi ẩm về Nam Cực thường tăng rõ rệt từ 3 đến 6 ngày trước khi nhiệt độ toàn cầu tăng đột biến.

Các dải không khí hẹp và kéo dài vận chuyển lượng lớn hơi nước, được gọi là “sông khí quyển”, có thể đưa không khí ấm và ẩm về Nam Cực. Nhiệt độ tại phần lớn lục địa này có thể tăng cao hơn nhiều so với mức thông thường trong mùa đông dù vẫn thấp hơn 0 độ C. Không khí ấm và mây hình thành trong những đợt như vậy có thể góp phần đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao.

Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu ngày 22/7/2024 đạt 17,16 độ C, mức cao nhất trong bộ dữ liệu ERA5 tính từ năm 1940. Ngày kế tiếp ghi nhận mức 17,15 độ C. Copernicus nhận định đợt tăng nhiệt này có liên quan đến tình trạng ấm hơn nhiều so với mức trung bình trên một vùng rộng lớn ở Nam Cực. Cơ quan này cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự góp phần lập kỷ lục nhiệt độ toàn cầu hồi đầu tháng 7/2023.

Phó Giáo sư Andrew King thuộc Đại học Melbourne, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang nâng nền nhiệt toàn cầu, còn các hình thái thời tiết khiến nhiệt độ dao động trong ngắn hạn. Theo bản tin khí hậu tháng 10/2026 của Copernicus, năm 2026 nhiều khả năng sẽ là năm nóng thứ hai từng được ghi nhận, sau năm 2024.