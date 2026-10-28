Nam công nhân ở Vĩnh Long trúng vé số đặc biệt 28 tỷ đồng

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 28/10, ông Lê Hữu Phước, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa đổi 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt có tổng giá trị 28 tỷ đồng cho anh T.T.R. (39 tuổi, ngụ xã Trà Cú).

Theo ông Phước, anh R. làm công nhân tại Quận 12 cũ của TP.HCM. Ngày 26/10, anh R. mua 14 tờ vé số kiến thiết của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, vé mang số 472899, mở thưởng ngày 26/10.

14 vé số trúng giải đặc biệt được đại lý đổi thưởng cho nam công nhân 39 tuổi.

Tối cùng ngày, anh R. về quê thăm người thân và hay tin tất cả 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Ngày 27/10, anh R. đến đại lý Phước Danh đổi thưởng.

Theo ông Phước, thời gian gần đây đại lý liên tục đổi vé số kiến thiết trúng giải đặc biệt cho người dân tỉnh Trà Vinh.

Liên quan đến khách hàng trúng nhiều tờ đặc biệt của loại hình vé số truyền thống, hai ngày trrước, ông Tô Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quan ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết đã đổi thưởng cho một thanh niên trúng 16 tờ vé số đặc biệt và 144 tờ an ủi.

Theo ông Tuyên, khách hàng sinh năm 1991, quê phường Bạc Liêu đã mua của đại lý này 160 tờ vé số do Công ty Xổ số Hậu Giang phát hành, mở thưởng ngày 24/10. Sau khi mua, khách hàng đã gửi đại lý giữ hộ tất cả những tờ vé số này.

160 tờ vé số trúng 16 tờ đặc biệt và 144 tờ an ủi tại phường Bạc Liêu - Cà Mau.

Đến chiều cùng ngày, đại lý báo tin cho khách hàng trúng 16 tờ độc đắc với 144 tờ an ủi. 16 vé giải đặc biệt có dãy số 361620 và 144 vé giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ thuế theo quy định, số tiền khách hàng thực nhận khoảng 35,6 tỷ đồng. Số tiền này, đại lý Ngọc Quan chi trả cho khách hàng 2,6 tỷ đồng tiền mặt, còn lại được chuyển khoản.

“Đại lý của tôi nhiều lần bán cho khách hàng trúng 16 tờ đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng. Đối với trường hợp khách trúng 16 tờ đặc biệt và 144 tờ an ủi thì đây là lần đầu tiên”, ông Tuyên nói.