Năm cổ phiếu đồng loạt bứt phá lập đỉnh lịch sử mới và sức nóng từ một mã chứng khoán

Đà tăng trần liên tiếp của cổ phiếu CAR và CLM trên thị trường

Nổi bật nhất trong phiên giao dịch ngày 10/11/2026 là mã CAR của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (CAR). Cổ phiếu này đóng cửa với mức tăng kịch trần 9,94%, đạt 156.000 đồng mỗi cổ phiếu và thiết lập mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử. Đây là phiên thứ 16 liên tiếp mã này ghi nhận sắc xanh và sắc tím, đẩy mức tăng cộng dồn lên 345,7%. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, thị giá cổ phiếu CAR đã tăng gấp 11,5 lần.

Trước đà tăng đột biến, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty khẳng định các hoạt động quản trị, giảng dạy và kinh doanh dịch vụ giáo dục vẫn diễn ra bình thường, không có sự kiện bất thường hay thông tin nội bộ nào chưa công bố làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy doanh thu công ty đạt khoảng 26 tỷ đồng, tăng 271% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, tăng vọt 7.132% so với quý 3 năm 2025.

Cùng ghi nhận biên độ tăng gần 10% trong phiên 10/11 là cổ phiếu CLM của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than Vinacomin (CLM). Cổ phiếu này đóng cửa tăng 9,87%, tương ứng mức tăng 6.600 đồng, lên 73.500 đồng mỗi đơn vị. Quá trình vượt đỉnh của CLM bắt đầu từ ngày 4/11/2026 khi thị giá vượt qua mốc cao nhất thiết lập hồi tháng 7 năm 2024. Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 1.063 tỷ đồng. Về mặt tài chính, quý 3 năm 2026, công ty thu về 5.080 tỷ đồng doanh thu, tăng 65% so với cùng kỳ, mang lại khoản lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 45%.

Sự phân hóa kết quả kinh doanh tại nhóm cổ phiếu vượt đỉnh

Khác với đà tăng trưởng lợi nhuận của hai doanh nghiệp trên, cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC) lập kỷ lục giá mới bất chấp kết quả kinh doanh đi lùi. Kết thúc phiên 10/11, QTC tăng 9,52% lên 46.000 đồng mỗi cổ phiếu, đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp lập đỉnh. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong phiên chỉ đạt mức 200 cổ phiếu. Trong quý 3 năm 2026, doanh thu của công ty chỉ đạt khoảng 17 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo lợi nhuận sau thuế giảm 18% xuống còn khoảng 1 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, cổ phiếu TED của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TED) tiếp tục xác lập mức giá cao nhất lịch sử khi đóng cửa tại 90.300 đồng mỗi cổ phiếu, tăng 0,33% so với phiên liền trước. Chuỗi phá đỉnh của mã chứng khoán này khởi động từ giữa tháng 10 năm 2026, với thanh khoản phiên 10/11 đạt 100 đơn vị. Quý 3 năm 2026, doanh nghiệp này báo cáo doanh thu 723 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ, đồng thời lợi nhuận sau thuế bứt phá 509% để đạt mức 89 tỷ đồng.

Nằm trong danh sách phá đỉnh còn có cổ phiếu SZB của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB). Khép lại phiên 10/11, thị giá mã này tăng 0,21% lên 47.200 đồng mỗi cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt 2.725 đơn vị. Sự bứt phá về giá đồng pha với kết quả kinh doanh tích cực khi doanh thu quý 3 năm 2026 đạt 143 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 56 tỷ đồng, tăng 101%. Số liệu này giúp công ty duy trì chuỗi ba quý liên tiếp trong năm 2026 đạt lợi nhuận trên 40 tỷ đồng.