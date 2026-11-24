Những ngày cuối tháng 11/2026, Hà Nội đón các bộ trưởng, quan chức cấp cao và đại diện doanh nghiệp từ 12 nền kinh tế thành viên CPTPP cùng các đối tác đến từ Liên minh châu Âu (EU), ASEAN.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 27/11 tại Khách sạn Fairmont, Hà Nội, bao gồm: Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ năm (SOM5), Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP - EU, Đối thoại CPTPP - ASEAN và Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU. Điểm nhấn là Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 sẽ diễn ra vào sáng 27/11. Đây sẽ là “dấu ấn khép lại” của một năm Chủ tịch mà Việt Nam đã chuẩn bị và theo đuổi bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lời cam kết từ Melbourne

Tháng 11/2025, Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 9 diễn ra tại Melbourne (Australia). Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Chủ tịch Quốc hội, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã tiếp nhận vai trò Chủ tịch năm 2026 từ Australia. Khi đó, đồng chí Nguyễn Hồng Diên đã khẳng định Việt Nam sẽ đảm nhiệm trọng trách nước chủ nhà CPTPP với "trách nhiệm cao nhất". Đồng chí đồng thời cho biết: "Chúng tôi cam kết tổ chức một năm Chủ tịch CPTPP đặc sắc, giàu trải nghiệm". Theo đó, các đối tác không chỉ đến với những phiên đàm phán mà còn được trải nghiệm đất nước, con người Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 9 diễn ra từ 20 đến ngày 21/11/2025 tại thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Nguyên Minh

Tại Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 9, Việt Nam đã tiếp nhận vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 từ Australia. Ảnh: Nguyên Minh

Lời cam kết ấy nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những kế hoạch và hành động cụ thể. Ngay từ tháng 1/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 21/1 về Kế hoạch triển khai các hoạt động cho việc Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CPTPP. Tiếp đến, tháng 3/2026, Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) đã khai mạc tại Hà Nội. Tại đây, Việt Nam chính thức giới thiệu chủ đề và chương trình nghị sự của năm.

Bên lề SOM1, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, nay là Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Trưởng đoàn Quan chức cấp cao và Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam, đã công bố 5 ưu tiên của năm Chủ tịch:

Một là, thúc đẩy đàm phán nâng cấp hiệp định, trên cơ sở các định hướng các Bộ trưởng thống nhất năm 2025;

Hai là, tiếp tục mở rộng thành viên: trước mắt hoàn tất đàm phán gia nhập của Costa Rica, khởi động đàm phán với Uruguay và xem xét khả năng tham gia của các nền kinh tế khác;

Ba là, tăng cường đối thoại với các đối tác bên ngoài khối, nhất là EU và ASEAN;

Bốn là, cải thiện cơ chế vận hành, để bộ máy CPTPP đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn;

Năm là, nâng cao hiệu quả tận dụng Hiệp định, đặc biệt thông qua kết nối doanh nghiệp giữa các nước thành viên.

Có thể thấy, 5 ưu tiên mà Việt Nam xác định trong năm Chủ tịch CPTPP vừa hướng đến lợi ích chung của toàn khối, vừa gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Đó là cách Việt Nam đặt dấu ấn của một Chủ tịch biết lắng nghe và cân bằng lợi ích.

Một số kết quả mang đậm dấu ấn Việt Nam

Tính đến trước thời điểm diễn ra SOM5, kết quả nổi bật nhất của năm Chủ tịch CPTPP do Việt Nam đảm nhiệm đến từ Phiên họp trực tuyến cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 ngày 26/6/2026.

Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì, điều phối phiên họp, với sự tham dự của đại diện cả 12 thành viên CPTPP. Phiên họp đã thông qua hai văn kiện quan trọng. Thứ nhất là Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng về Mở rộng, Thực thi và Hợp tác. Thứ hai là Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng về An ninh năng lượng và chuỗi cung ứng đối với hàng hóa năng lượng thiết yếu và hàng hóa bị ảnh hưởng khác.

Ngay tại phiên họp này, các Bộ trưởng cũng quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được.

Đáng chú ý, về kết nối liên khu vực, cơ chế đối thoại CPTPP - EU và CPTPP - ASEAN khởi động từ năm 2025 đã được Việt Nam nâng tầm lên cấp Bộ trưởng. Trong khuôn khổ SOM5, cuộc họp thứ hai của Đối thoại Thương mại và Đầu tư EU - CPTPP sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2026. Việc Việt Nam trở thành điểm kết nối đối thoại giữa hai khối thương mại hàng đầu thế giới EU - CPTPP cũng là minh chứng cho uy tín và vai trò ngày càng được khẳng định của Việt Nam trong điều phối, thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế.

Hành trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người Việt Nam

Đúng như lời cam kết từ Melbourne, Việt Nam sẽ đảm nhiệm năm Chủ tịch CPTPP "đặc sắc, giàu trải nghiệm", ngay từ SOM1 diễn ra hồi tháng 3/2026 tại Hà Nội, Việt Nam đã khéo léo đưa văn hóa vào không gian hội nghị. Chiều 11/3/2026, trước giờ khai mạc SOM1, các đại biểu quốc tế được thưởng thức chương trình biểu diễn Di sản văn hóa Hà Nội. Đó là một hành trình ngắn nhưng giàu cảm xúc về thành phố hơn một nghìn năm lịch sử.

Bên lề SOM1, các đại biểu quốc tế được mời trải nghiệm một khoảnh khắc văn hóa ngắn từ Việt Nam - quốc gia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026.

Lý giải ý tưởng này, ông Ngô Chung Khanh cho biết việc lồng ghép văn hóa xuất phát từ định hướng tổng thể của năm Chủ tịch. Mỗi địa phương đăng cai sẽ giới thiệu bản sắc riêng của mình. “Hội nhập không chỉ là câu chuyện kinh doanh hay kinh tế, mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại”, ông Khanh nói.

Phó Vụ trưởng Ngô Chung Khanh cũng khẳng định thông điệp Việt Nam muốn gửi tới bạn bè quốc tế là quá trình hội nhập luôn gắn liền với việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Thông điệp ấy cũng hiện diện trong logo Năm Chủ tịch CPTPP 2026: hình cánh chim hạc bay lên, tượng trưng cho kỷ nguyên mới và tầm nhìn của Việt Nam trong CPTPP.

Doanh nghiệp kỳ vọng từ những con số thực

Đánh giá về năm Chủ tịch CPTPP năm 2026 của Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Phong, Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang phát huy tốt vai trò khi kiến tạo kết nối giữa CPTPP với ASEAN, EU và các FTA mà Việt Nam tham gia. Theo ông, năm 2026 Việt Nam có lợi thế kép khi vừa là Chủ tịch luân phiên, vừa là thành viên của mạng lưới FTA rộng lớn. Lợi thế này đặt Việt Nam vào vị trí “cầu nối” tự nhiên giữa các khối.

Với cộng đồng doanh nghiệp, giá trị của năm Chủ tịch CPTPP thể hiện rõ nhất ở những con số. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP đạt 124,5 tỷ USD, tăng 11,9%. Trong đó, xuất khẩu đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5%. Bước sang 2026, đà tăng còn mạnh hơn. Trong 9 tháng, thương mại hai chiều đạt 114,2 tỷ USD, tăng 24,8%; xuất khẩu đạt 64,04 tỷ USD, tăng 23,5%.

Ba thị trường Việt Nam lần đầu có FTA nhờ CPTPP là Canada, Mexico và Peru tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang Mexico tăng 28,67%, sang Canada tăng 18,13% và sang Peru tăng 15,75%. Theo Thống kê Canada, trong 4 tháng đầu năm 2026, hàng Việt Nam vào Canada đạt 4,88 tỷ USD, tăng 30,8%. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm 10 đối tác nhập khẩu lớn nhất của Canada.

Năm Chủ tịch CPTPP 2026 là một trong những dấu ấn đối ngoại kinh tế đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng bày tỏ kỳ vọng. Bên lề Diễn đàn Canada - Việt Nam diễn ra hồi tháng 7/2026, trao đổi với Báo Công Thương, ông Michele D'Ercole, Tổng Giám đốc Henoto Việt Nam nhận định khi thị trường được mở cửa, chất lượng của mỗi nền kinh tế sẽ được nâng cao, năng lực cạnh tranh sẽ tăng lên. Ông Jack Nguyen, Tổng Giám đốc InCorp Việt Nam, khẳng định: "Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung là một thị trường rất lớn đối với doanh nghiệp Canada”.

Năm 2026, thương mại toàn cầu đang phải chịu nhiều sức ép từ xu hướng bảo hộ, căng thẳng địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, CPTPP đóng vai trò "điểm tựa" của thương mại tự do, dựa trên luật lệ. CPTPP có thị trường hơn 500 triệu dân và chiếm khoảng 15% GDP thế giới. Năm 2026, Việt Nam chọn chủ đề "Tầm nhìn chung - Hành động chung", với thông điệp đưa hợp tác từ đối thoại chính sách sang hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Từ một nền kinh tế đang phát triển, từng phải nỗ lực vượt qua các chuẩn mực cao của CPTPP, nay Việt Nam đã đảm nhận vai trò điều phối chương trình nghị sự của cả khối. Sự chuyển mình từ "người tham gia" thành "người kiến tạo" ấy là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: "củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên".

Năm Chủ tịch CPTPP 2026 vì thế cũng là một trong những dấu ấn đối ngoại kinh tế đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hình ảnh một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Và đúng như lời cam kết tại Melbourne một năm trước, Việt Nam đã và đang mang đến cho bạn bè quốc tế không chỉ một chương trình nghị sự mà còn là một trải nghiệm về một đất nước năng động, đáng tin cậy và sẵn sàng cùng chung tay vì tương lai chung.

Phiên họp nằm trong chuỗi sự kiện CPTPP diễn ra từ ngày 23-27/11/2026, trong khuôn khổ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề “Shared Vision - Shared Action” (Tầm nhìn chung - Hành động chung). CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được ký ngày 8/3/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên.