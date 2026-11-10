Nam chính phim Chiết Ánh Trăng đến nhà Lư Dục Hiểu ngay trong đêm

Tối 9/11, Lâm Nhất bất ngờ xuất hiện tại nhà Lư Dục Hiểu ở Hoành Điếm để cùng nữ diễn viên livestream quảng bá bộ phim Chiết Ánh Trăng. Không chỉ khiến khán giả bất ngờ bởi màn hội ngộ ngoài dự kiến, nam diễn viên còn liên tục có những hành động quan tâm bạn diễn, tạo nên loạt khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Chủ đề liên quan đến việc Lâm Nhất đến nhà Lư Dục Hiểu livestream nhanh chóng lọt danh sách tìm kiếm nóng Weibo.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, buổi phát sóng diễn ra lúc 20h30 ngày 9/11 trên chuyên mục “Cùng trò chuyện” của nền tảng iQIYI, kéo dài khoảng một giờ. Đây là hoạt động quảng bá cho Chiết Ánh Trăng, bộ phim đã chính thức lên sóng từ ngày 5/11. Đáng chú ý, Lâm Nhất di chuyển từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm trong ngày để tham gia buổi livestream cùng Lư Dục Hiểu. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu quảng bá phim Chiết Ánh Trăng.

Trong buổi phát sóng, cả hai trò chuyện về bộ phim, chia sẻ những câu chuyện liên quan đến quá trình hóa thân thành nhân vật Phó Thức Tắc và Vân Ly. Không khí livestream diễn ra khá thoải mái, gần gũi, khác với những cuộc phỏng vấn quảng bá thường thấy. Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là khi Lâm Nhất đưa tay giúp Lư Dục Hiểu chỉnh lại son môi. Hành động nhỏ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi biểu cảm tự nhiên và cách tương tác có phần dịu dàng với bạn diễn.

Chưa dừng lại ở đó, Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu còn cùng nhau làm bánh cuộn khăn ngay trong buổi livestream. Hai người vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười trước những tình huống phát sinh. Một số đoạn video được người hâm mộ cắt lại cho thấy Lâm Nhất để ý khi tóc của Lư Dục Hiểu vướng vào phần bánh, sau đó có những phản ứng khiến nữ diễn viên bật cười. Cả hai cũng cùng xem lại một số phân đoạn tình cảm trong phim, trong đó có cảnh hôn giữa hai nhân vật.

Những tương tác này khiến khán giả bàn luận về độ ăn ý của cặp đôi chính. Nhiều người nhận xét Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu có sự thoải mái khi đứng cạnh nhau, tạo cảm giác gần gũi trong buổi quảng bá. Tuy nhiên, đây vẫn là hoạt động truyền thông của đoàn phim, không phải xác nhận về mối quan hệ tình cảm ngoài đời giữa hai diễn viên.

Lâm Nhất bất ngờ xuất hiện tại nhà Lư Dục Hiểu để tham gia livestream quảng bá Chiết Ánh Trăng tối 9/11.

Chiết Ánh Trăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, xoay quanh câu chuyện giữa Vân Ly và Phó Thức Tắc. Vân Ly là cô gái có xu hướng né tránh giao tiếp xã hội, trong khi Phó Thức Tắc mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc. Từ những lần gặp gỡ, cả hai dần bước vào cuộc sống của nhau, trải qua khoảng cách và những lựa chọn riêng trước khi tìm lại sự kết nối. Bộ phim là phần tiếp theo trong chuỗi tác phẩm chuyển thể từ các tiểu thuyết của Trúc Dĩ, sau Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành.

Màn livestream tại nhà Lư Dục Hiểu vì thế trở thành một trong những hoạt động quảng bá đáng chú ý của phim trong những ngày đầu lên sóng. Với sức hút từ cặp diễn viên chính cùng loạt khoảnh khắc hậu trường được lan truyền, khán giả đang tiếp tục theo dõi phản ứng của người xem dành cho Chiết Ánh Trăng.