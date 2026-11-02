Nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2026, tập trung vào công tác tư tưởng, củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên sau sáp nhập trường; phát huy vai trò của đảng viên trong đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ THCS 1 có 25 đảng viên. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp trường có 53 học sinh tham gia, 33 em đạt giải. Nhà trường đã tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9, làm cơ sở xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Trên cơ sở đánh giá kết quả và những vấn đề đặt ra, các đảng viên thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, ôn thi vào THPT, rèn luyện nền nếp và kỹ năng sống cho học sinh. Chi bộ thống nhất nhiệm vụ tháng 11/2026. Trong đó, tập trung duy trì kỷ cương chuyên môn; tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I; bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh lớp 9; tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm... Các nhiệm vụ được phân công cụ thể, gắn với trách nhiệm nêu gương của từng đảng viên.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận chi bộ thực hiện đúng quy trình sinh hoạt; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường; các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng khối lớp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chi bộ tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chú trọng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; thực hiện nghiêm quy chế đã đề ra.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chi bộ quan tâm việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác; đồng thời, chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường; mong các thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết với nghề, phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.