Nắm chắc nguồn tuyển quân từ cơ sở

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã An Biên tổ chức hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Sáng sớm, danh sách nguồn tuyển quân được ông Nguyễn Chí Dũng - Trưởng ấp Đông Yên, xã An Biên gấp gọn trong tay khi lần lượt đến từng nhà dân. Những câu hỏi xoay quanh nơi ở, việc làm, trình độ học vấn của công dân giúp cán bộ cập nhật sát hơn từng trường hợp. Ông Dũng nói: “Rà nguồn không chỉ là đối chiếu danh sách mà phải nắm được từng trường hợp, từng hoàn cảnh. Đợt này, ấp Đông Yên có 130 công dân trong nguồn tuyển, qua xét duyệt, 56 trường hợp đủ điều kiện sơ bộ, 10 trường hợp đi làm ăn xa và lao động ở nước ngoài. Số còn lại đang học tập hoặc cần tiếp tục xác minh, phân loại. Cùng với rà nguồn, ban lãnh đạo ấp còn chú trọng tuyên truyền, vận động, nhất là với gia đình nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ”.

Từ cơ sở, công tác rà soát, quản lý nguồn được xã An Biên triển khai đồng bộ. Qua rà soát, địa phương có 954 công dân đủ điều kiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời, rà từng hoàn cảnh, nhất là những trường hợp việc làm chưa ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc thường xuyên thay đổi nơi ở, tạo điều kiện để thanh niên đủ điều kiện hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều người lao động trẻ đi làm ăn xa, việc giữ liên lạc, cập nhật biến động và tạo sự đồng thuận từ gia đình được chú trọng nhằm bảo đảm nguồn tuyển luôn được quản lý chặt chẽ, không bị động khi bước vào các khâu tiếp theo.

Tại xã Tây Yên, công tác quản lý nguồn được thực hiện theo hướng đi vào từng nhóm đối tượng. Qua phúc tra, xét duyệt, địa phương nắm 2.331 công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Trong số này có 544 công dân đủ điều kiện sơ bộ về độ tuổi, sức khỏe và trình độ học vấn. Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tây Yên Huỳnh Văn Dẫn cho biết: “Hiện xã chưa được giao chỉ tiêu tuyển quân chính thức năm 2027. Tuy nhiên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã dự kiến chỉ tiêu có thể bằng hoặc cao hơn năm 2026, vì vậy việc quản lý nguồn được đặt ra từ sớm, nhất là đối với những trường hợp thường xuyên biến động về nơi ở, nơi làm việc”.

Đối với công dân đi làm ăn xa, địa phương chia thành hai nhóm: trường hợp chỉ công dân đi xa và trường hợp cả gia đình cùng đi. Cách phân nhóm tương tự được áp dụng đối với công dân thay đổi nơi cư trú. Với những trường hợp chỉ có công dân đi làm ăn xa, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã được phân công phối hợp ban lãnh đạo ấp đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, nắm thông tin và nhắc công dân thực hiện nghĩa vụ khi có yêu cầu. Nếu cả gia đình đã rời địa phương, việc vận động được thực hiện linh hoạt hơn. Cán bộ liên hệ qua điện thoại hoặc trực tiếp đến nơi công dân đang làm việc để tuyên truyền, vận động.

Công dân lên đường nhập ngũ.

Đối với công dân thay đổi nơi cư trú, lực lượng công an phối hợp cơ quan công an tại nơi ở mới để cập nhật thông tin, đưa công dân vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại nơi cư trú mới theo quy định đối với các trường hợp chuyển khẩu, cắt khẩu. Nguồn công dân làm việc trong các doanh nghiệp cũng được theo dõi riêng. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã gửi văn bản đến lãnh đạo doanh nghiệp đề nghị tạo điều kiện để người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi cần thiết, địa phương thành lập tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, nhất là đối với những trường hợp gặp trở ngại trong quá trình thực hiện nghĩa vụ.

Theo ông Huỳnh Văn Dẫn, ngoài những công dân đi làm ăn xa, còn có trường hợp cả gia đình vắng mặt tại địa phương nhưng không đăng ký tạm trú, tạm vắng trên hệ thống quản lý của cơ quan công an. Có người rời địa phương khi còn nhỏ, đến nay không xác định được đang cư trú ở đâu. Những biến động này khiến việc xác minh, cập nhật nguồn mất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, việc nắm chắc nguồn không chỉ là lập đủ danh sách mà phải thường xuyên cập nhật, phân loại và có cách quản lý phù hợp với từng trường hợp. Từ người đang ở địa phương đến người đi làm xa, chuyển nơi cư trú hay làm việc tại doanh nghiệp đều phải được theo dõi để hạn chế tình trạng đến thời điểm tuyển quân mới phát hiện nguồn biến động.

Cùng với mục tiêu bảo đảm số lượng, xã Tây Yên xác định nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ là yêu cầu quan trọng trong tuyển quân năm 2027. Địa phương phấn đấu nâng tỷ lệ công dân có trình độ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học; hạn chế thấp nhất trường hợp có trình độ học vấn lớp 8. Cùng với đó, nâng tỷ lệ đảng viên trong số công dân trúng tuyển, phấn đấu có từ 7 - 8 đảng viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Về sức khỏe, địa phương ưu tiên lựa chọn công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2.

Từ những cái tên trong danh sách đến từng cuộc gọi cho công dân đang làm ăn xa, nguồn tuyển quân được nắm chắc bằng sự bám sát từ cơ sở. Mỗi trường hợp được xác minh, mỗi gia đình được vận động là thêm một bước chuẩn bị để An Biên, Tây Yên vững nguồn, sẵn sàng cho công tác tuyển quân năm 2027.