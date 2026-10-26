Nắm chắc nguồn tuyển quân, tổ chức sơ tuyển chặt chẽ

Nắm chắc nguồn tuyển

Tràng Xá là xã miền núi, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Ngay từ giữa năm 2026, Ban CHQS xã Tràng Xá đã tham mưu với Hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch, rà soát toàn bộ nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng chí Lý Hoàng Nguyên, Chủ tịch UBND xã Tràng Xá khẳng định: Ngay sau khi nhận được kế hoạch của cấp trên, xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển quân năm 2027, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Qua rà soát, toàn xã Tràng Xá có 514 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó 236 trường hợp đủ điều kiện về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe để tham gia sơ tuyển. Để quản lý chắc nguồn, Ban CHQS xã phối hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ các thôn, xóm xác minh thông tin, nắm hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên. Theo Trung tá Dương Văn Trung, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tràng Xá, việc rà soát không chỉ thực hiện trên giấy tờ mà phải nắm chắc từng trường hợp, qua đó phân loại chính xác đối tượng được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và những công dân đủ điều kiện sơ tuyển.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Nếu các xã ở tỉnh Thái Nguyên thường gặp khó khăn về địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao thì công tác tuyển quân tại các phường lại đối mặt với bài toán dân cư đông, biến động thường xuyên và tốc độ đô thị hóa nhanh...

Tìm hiểu tại phường Vạn Xuân, chúng tôi được biết Ban CHQS phường đã cùng lực lượng công an rà soát dữ liệu dân cư, đồng thời phối hợp với các tổ dân phố, tổ chức chính trị-xã hội để cập nhật biến động nhân khẩu, hạn chế bỏ sót hoặc trùng lặp nguồn. Qua nắm bắt, phường Vạn Xuân có 1.824 thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, trong đó 386 trường hợp đủ điều kiện sơ tuyển. Dự kiến năm 2027, chỉ tiêu giao quân không tăng so với năm trước. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS phường xác định càng phải thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và quản lý với mục tiêu không chỉ bảo đảm tốt chỉ tiêu mà còn nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ; không để tâm lý chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng tuyển quân.

Chặt chẽ từ khâu sơ tuyển

Từ việc nắm chắc nguồn, các địa phương ở tỉnh Thái Nguyên tập trung chuẩn bị tốt nhân lực, cơ sở vật chất, tổ chức sơ tuyển NVQS đúng quy định. Tại xã Tràng Xá, công tác sơ tuyển NVQS được triển khai từ giữa tháng 9-2026. Nhờ chủ động chuẩn bị, quá trình thực hiện sơ tuyển diễn ra thuận lợi; tỷ lệ thanh niên đạt tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, học vấn và sức khỏe chiếm hơn 70% số tham gia sơ tuyển. Tràng Xá là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên triển khai sơ tuyển NVQS, qua đó tạo cơ sở để Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương.

Với phường Vạn Xuân, việc bảo đảm tính khách quan, chính xác trong công tác sơ tuyển NVQS cũng được đặt lên hàng đầu. Tổ kiểm tra sức khỏe được lựa chọn, gồm các y, bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm; trước khi thực hiện nhiệm vụ được tập huấn về chuyên môn. Các nội dung kiểm tra từ thể lực, huyết áp đến khai thác tiền sử bệnh tật, phát hiện dị tật, dị dạng và các bệnh thuộc diện miễn thực hiện NVQS đều được tiến hành đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ. Kết quả kiểm tra được ghi chép đầy đủ, công khai tại chỗ và có xác nhận của công dân. Những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe được ghi rõ lý do, lập hồ sơ lưu trữ.

Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, đặc biệt là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và quản lý nguồn công dân nhập ngũ, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS và gia đình được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tuyển quân của tỉnh Thái Nguyên. Thực tế, tại các xã, phường trong tỉnh đều có thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ với số lượng cao hơn những năm trước; việc chấp hành, tham gia sơ tuyển NVQS của thanh niên cũng tốt hơn.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hằng năm của tỉnh Thái Nguyên. Thực tiễn ở xã Tràng Xá và phường Vạn Xuân cho thấy, để hoàn thành tốt công tác tuyển quân thì trước hết, ban CHQS cấp xã cần phải tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể, quản lý chắc nguồn và thực hiện nghiêm túc từng khâu. Trong đó, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở y tế cùng cán bộ các thôn, tổ dân phố tạo thành sức mạnh tổng hợp, bảo đảm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.