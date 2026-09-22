Nắm chắc địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý tín ngưỡng, tôn giáo

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bạch Mai Hoàng Đạt Giang cho biết, hiện trên địa bàn phường có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và đang hoạt động, gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản diễn ra ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần chính đáng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và nhân dân. Toàn phường có 14 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, gồm 5 chùa, 1 nhà thờ, 4 đền, 3 đình và 1 Văn chỉ.

Đây không chỉ là những không gian sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo mà còn gắn với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của địa phương. Đáng chú ý, trong số các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn có 7 cơ sở được công nhận, xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp thành phố.

Hệ thống cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và di tích tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng của phường Bạch Mai, đồng thời đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định mà còn phải gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Dung

Theo UBND phường Bạch Mai, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ nghi, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống theo phong tục, tập quán và quy định của pháp luật. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện cơ sở tín ngưỡng và tín đồ cơ bản có ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động của các tổ chức, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng quy định; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm.

Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và chức sắc, chức việc, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì. Qua đó, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ thực hiện tốt hoạt động tôn giáo mà còn phát huy vai trò trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo phường Bạch Mai chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Để tín ngưỡng góp thêm sức mạnh đại đoàn kết

Tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; việc phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các cơ sở thờ tự, nhất là vào những thời điểm tập trung đông người.

Đoàn giám sát cũng quan tâm đến những khó khăn trong bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là di tích; việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền ghi nhận, qua giám sát, cho thấy công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường Bạch Mai thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, triển khai bài bản và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các thành viên đoàn giám sát làm việc với UBND phường Bạch Mai. Ảnh: Lê Dung

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị trong thời gian tới, phường Bạch Mai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những nội dung liên quan trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Công tác tuyên truyền cần được thực hiện bằng hình thức phù hợp, hướng tới nhân dân, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ, giúp mọi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và những quy định cần tuân thủ.

Cùng với đó, địa phương cần coi việc nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên; phát huy vai trò của tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, chủ động giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh.

Đồng chí cũng đề nghị phường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, thường xuyên rà soát, kiểm chứng, cập nhật để dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và sử dụng tốt; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm thông tin được quản lý, sử dụng đúng quy định.