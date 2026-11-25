Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn. Thứ nhất: phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước. Thứ hai: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Thứ ba: gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc. Thứ tư: nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Thứ năm: đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa.

Trở lại lịch sử, tháng 11/1946, khói lửa của cuộc kháng chiến toàn quốc đã phả hơi nóng ngay trước thềm Hà Nội. Thế nhưng, ngày 24/11 năm ấy, tại Nhà hát Lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành trọn tâm huyết khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất với lời hiệu triệu đi cùng năm tháng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Đúng 80 năm sau, sáng 24/11/2026, trong không gian Nhà hát Hồ Gươm, câu hỏi vì sao cha ông ta lại bàn chuyện văn hóa ngay giữa lúc vận nước “ngàn cân treo sợi tóc” một lần nữa được gợi mở. Câu trả lời gói gọn trong bốn chữ: “Quy tụ lòng người”. Giữa lúc phải lo từng khẩu súng, từng hạt gạo, điều cốt tử cần giữ trước hết chính là lòng dân.

Và 80 năm sau, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới hướng tới dấu mốc 2030 và tầm nhìn 2045, giữa kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, văn hóa vẫn giữ nguyên sứ mệnh ấy: Biến tình yêu nước thành sức mạnh hành động chung.

Từ tư duy chiến lược được gợi mở tại lễ kỷ niệm, có thể hình dung tương lai văn hóa Việt Nam qua năm cánh cửa lớn, được mở ra từ chính ba chiếc chìa khóa nền tảng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943: Dân tộc - Khoa học - Đại chúng.

Ba từ khóa của năm 1943 trong nhịp thở thời đại số

Hơn tám thập kỷ trôi qua, ba nguyên tắc Dân tộc hóa - Đại chúng hóa - Khoa học hóa của Đề cương 1943 vẫn chưa hề cũ, chỉ là đang khoác lên mình diện mạo của thời đại.

Dân tộc ngày trước là cuộc đấu tranh thoát khỏi ảnh hưởng nô dịch để khẳng định nền văn hóa độc lập. Hôm nay, tinh thần dân tộc nằm ở việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo vệ tiếng nói, chữ viết của đồng bào và chắt chiu giá trị gốc của di sản.

Khi những tư liệu lịch sử đáng tin cậy gặp gỡ trí tuệ nhân tạo (AI) hay thực tế tăng cường (AR), quá khứ bỗng trở nên sống động. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ứng dụng Việt Nam Diệu Sử đã đưa du khách bước thẳng vào không gian trường thi xưa, tận mắt chứng kiến cảnh sĩ tử lều chõng, vinh quy bái tổ. Công nghệ không làm phai nhạt truyền thống; trái lại, nó trao cho người làm nghề những cách kể chuyện mới mẻ trên nền tảng bản quyền được tôn trọng.

Khoa học trong tư duy hôm nay không chỉ là bài trừ hủ tục, mà là sự minh bạch, phản biện nghề nghiệp có căn cứ và đánh giá hiệu quả bằng giá trị thực chất. Một nền nghệ thuật thiếu vắng những cuộc tranh luận sòng phẳng sẽ khó lòng chạm tới đỉnh cao.

Những con số thống kê về số buổi diễn chỉ cho thấy ta đã làm được bao nhiêu; nhưng để biết điều gì đáng làm tiếp, nhà quản lý cần lắng nghe xem khán giả thực sự nhận được gì và người nghệ sĩ đang vướng mắc ở đâu.

Đại chúng từng bắt đầu từ ánh đèn dầu của phong trào Bình dân học vụ tháng 9/1945, nơi người biết chữ dạy cho người chưa biết. Còn hôm nay, tính đại chúng được đo bằng sự công bằng trong thụ hưởng văn hóa - đặc biệt với công nhân, trẻ em, người yếu thế và đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Hãy nhìn vào lớp học yoga ngay trong khuôn viên Công ty PouYuen Việt Nam (TP.HCM) sau giờ tan ca của gần 20 nữ công nhân. Một không gian thư giãn vừa vặn với nhịp sống mưu sinh giúp văn hóa bước ra khỏi những khán phòng sang trọng. Văn hóa chỉ thực sự thuộc về nhân dân khi nó chạm tới những người ở xa trung tâm nhất và có ít thời gian rảnh rỗi nhất.

Từ kho báu di sản đến những sản phẩm chạm tới trái tim

Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản đồ sộ, nhưng làm sao để biến “kho báu” ấy thành những tác phẩm đương đại có sức sống mãnh liệt vẫn là một bài toán khó. Dẫu vậy, những điểm sáng trong năm 2025 đã chứng minh rằng: lịch sử và truyền thống không hề cũ, chỉ có cách kể của chúng ta là có thể cũ.

Đầu tháng 3/2025, ca sĩ Hòa Minzy ra mắt MV Bắc Bling ngay tại nhà văn hóa làng Lạc Xá (Bắc Ninh) với sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh cùng gần 300 người dân quê hương.

Chiếc nón quai thao, hội làng Kinh Bắc hòa quyện cùng tiết tấu âm nhạc hiện đại đã tạo nên cơn sốt hóa thân thành liền chị quan họ trên mạng xã hội. Bắc Bling đã mở một cánh cửa đầy hứng khởi để người trẻ tự nguyện bước vào ngôi nhà quan họ.

Vài tháng sau, bộ phim Mưa đỏ - chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai về 81 ngày đêm máu lửa tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - ra rạp và lập kỷ lục doanh thu phim Việt với 713,8 tỷ đồng. Thông qua số phận bi tráng của những người lính trẻ, câu chuyện chiến tranh đã tìm được sự đồng cảm sâu sắc nơi khán giả đại chúng.

Để những tác phẩm như Bắc Bling hay Mưa đỏ không chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, người nghệ sĩ cần một hệ sinh thái cởi mở: nơi tài năng được bồi dưỡng, bản quyền được bảo vệ, cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù sáng tạo và có không gian cho những thử nghiệm được phép sai, được góp ý để làm lại.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tối 24/11.

Nói thẳng để đổi cách làm

Những nỗ lực tự thân của người nghệ sĩ sẽ khó bền vững nếu thiếu đi sự chuyển mình từ tư duy quản lý. Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã thẳng thắn chỉ ra căn bệnh đầu tư dàn trải: nhiều nơi chỉ mải mê xây dựng những công trình bề thế mà quên mất yếu tố con người và chất lượng hoạt động bên trong. Gọi đúng tên những hạn chế cũng chính là một biểu hiện của bản lĩnh văn hóa, tạo tiền đề để cả hệ thống quản lý nhìn rõ điểm nghẽn mà tự điều chỉnh.

Từ năm 2026, theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày 24/11 hằng năm chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi cả nước. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là tổ chức sao cho thiết thực, tiết kiệm, để người dân tự nguyện tham gia thay vì những lễ hội phô trương, hình thức. Tôn trọng sự tự nguyện của người dân chính là thước đo văn minh của cơ quan công quyền.

Văn hóa, suy cho cùng, không chỉ nằm trên sân khấu hay trong bảo tàng, mà hiện diện ngay trong cách bộ máy công quyền phụng sự nhân dân. Câu chuyện nhỏ ở xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) từng làm ấm lòng nhiều người: một cán bộ xã đã tìm đến tận nhà ông Đặng Ngọc Tài để trao tận tay giấy tờ và trực tiếp xin lỗi vì hồ sơ chứng thực bị trả trễ hẹn.

Đáp lại sự cầu thị ấy là sự cảm thông chân thành của người dân. Lòng tin vào thể chế đôi khi được bồi đắp từ chính những hành xử tử tế và biết nhận trách nhiệm như thế.

80 năm đã qua, ba từ khóa của năm 1943 vẫn như những câu hỏi tự vấn đặt ra trước mỗi quyết sách hôm nay: Việc làm này có làm giàu thêm vốn văn hóa của cộng đồng? Hiệu quả có thể đo đếm bằng gì? Và người dân ở nơi xa xôi nhất có cơ hội thụ hưởng hay không? Cách chúng ta trả lời những câu hỏi ấy mỗi ngày sẽ quyết định năm cánh cửa văn hóa của kỷ nguyên mới mở rộng đến nhường nào.