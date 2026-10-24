'Năm cán bộ cơ sở': Gốc vững, việc thông, lòng dân thuận (3 kỳ)
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Cao Thị Việt Quỳnh
Đơn vị: Chuyên viên Trung tâm Thông tin và Hội nghị, VP UBND tỉnh Lâm Đồng
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Bài 1: “Cầu nối” mới giữa chính quyền với Nhân dân
Bài 2: Khi sự chủ động mở đường cho nguồn lực xã hội
Bài cuối: Lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nam-can-bo-co-so-goc-vung-viec-thong-long-dan-thuan-3-ky-470979.html