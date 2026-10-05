Nam ca sĩ Việt dầm mưa hát hội chợ chỉ vài người xem, dân mạng xót xa

Một sân khấu hội chợ giữa trời mưa, phía dưới chỉ lác đác vài khán giả ngồi nép dưới những chiếc ô. Khung cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ người biểu diễn nào chùn bước, nhưng nam ca sĩ trong đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội vẫn đứng trên sân khấu và hoàn thành phần trình diễn của mình.

Nam ca sĩ dầm mưa biểu diễn phục vụ khán giả nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự tương phản giữa không khí sân khấu và tinh thần của người biểu diễn. Không có biển người cổ vũ, cũng chẳng phải một sân khấu được đầu tư hoành tráng, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ nghiêm túc và trình diễn như trong một đêm nhạc đông khán giả.

Điều đáng nói, thời tiết dường như không ủng hộ chương trình. Cơn mưa khiến khu vực phía dưới sân khấu càng trở nên vắng vẻ. Một số khán giả vẫn ở lại, che ô theo dõi tiết mục, trong khi phần lớn không gian gần như không có người.

Khán giả thưa thớt ngồi xem, trong khi số khác bỏ đi chỗ khác để trú mưa.

Thay vì bỏ cuộc hoặc thể hiện sự chán nản, nam ca sĩ tiếp tục hát. Khoảnh khắc này sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Không ít người dành lời khen cho sự chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của nam ca sĩ. Với họ, việc đứng trên một sân khấu ít người xem không đồng nghĩa với việc người nghệ sĩ có thể giảm đi sự đầu tư dành cho phần trình diễn.

Ở chiều ngược lại, hình ảnh này cũng khiến nhiều khán giả chạnh lòng khi nhìn vào một góc ít được nhắc đến của nghề ca hát. Đằng sau những sân khấu đông nghịt người, ánh đèn rực rỡ hay những màn trình diễn được đầu tư lớn, vẫn có những nghệ sĩ xuất hiện tại các chương trình nhỏ, sân khấu hội chợ và phải đối diện với những đêm diễn không như kỳ vọng.

Hình ảnh nam ca sĩ dầm mưa biểu diễn khiến dân mạng xót xa.

Sân khấu hội chợ từng là một phần quen thuộc của thị trường giải trí Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian, mô hình này không còn giữ được sức hút như trước. Một số nghệ sĩ như Lâm Chấn Khang, Nhật Kim Anh hay Vĩnh Thuyên Kim vẫn có lượng khán giả nhất định và duy trì sức hút tại những chương trình dạng này, nhưng không phải ca sĩ nào cũng có được lợi thế tương tự.

Bởi vậy, đoạn clip về nam ca sĩ hát giữa trời mưa không chỉ gây chú ý vì sự vắng vẻ của sân khấu. Hình ảnh ấy còn phần nào cho thấy một thực tế của nghề biểu diễn: không phải đêm diễn nào cũng có ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò hay hàng nghìn khán giả chờ đợi.

Với người nghệ sĩ, giá trị của một phần trình diễn đôi khi không nằm ở số lượng người đứng phía dưới sân khấu. Việc vẫn giữ sự nghiêm túc khi hoàn cảnh không thuận lợi cũng là một cách thể hiện thái độ với nghề.

Có thể sân khấu hôm ấy chỉ có vài khán giả, trời lại đổ mưa và không khí chẳng giống một đêm diễn thành công. Nhưng chính trong khoảnh khắc ít thuận lợi ấy, sự cố gắng của người đứng trên sân khấu lại trở thành điều khiến công chúng chú ý.

Sau cùng, dù biểu diễn ở sân khấu lớn hay một chương trình hội chợ, trước hàng nghìn người hay chỉ vài khán giả, sự tận tâm với nghề vẫn là điều đáng được ghi nhận.