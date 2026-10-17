Nam ca sĩ nổi tiếng mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3, sụt hơn 15kg trong quá trình điều trị

Theo MyDaily, trong tập 47 chương trình Kim Joo Ha's Day & Night của đài MBN, dự kiến phát sóng ngày 17/10, ca sĩ Ahn Chi Hwan sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Tại chương trình, nam ca sĩ có những chia sẻ chân thành về hành trình âm nhạc, quan điểm sống và đặc biệt là quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư cách đây một thập kỷ.

Ahn Chi Hwan tiết lộ từng được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3 vào thời điểm ông vẫn rất tự tin về tình trạng sức khỏe của mình. Thông tin này khi ấy trở thành cú sốc lớn đối với nam nghệ sĩ, buộc ông phải bước vào quá trình điều trị đầy khó khăn.

Ahn Chi Hwan tiết lộ từng được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3 vào thời điểm ông vẫn rất tự tin về tình trạng sức khỏe của mình.

Theo lời Ahn Chi Hwan, trong thời gian chống chọi với bệnh tật, cân nặng của ông giảm hơn 15kg. Những tác động về thể chất và tinh thần khiến nam ca sĩ phải đối diện với một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời. Tuy nhiên, chính biến cố này lại trở thành bước ngoặt khiến ông thay đổi cách sống và suy nghĩ.

Ahn Chi Hwan thừa nhận trước đây bản thân có phần nghiêm khắc, đôi khi khá gay gắt trong cách nhìn nhận mọi việc. Sau khi trải qua quá trình điều trị ung thư, ông dần học được cách sống bao dung và cởi mở hơn. "Tôi đã nghĩ rằng mình cần trở nên khoan dung hơn một chút, cần mở lòng và nhìn mọi thứ rộng hơn", nam ca sĩ trải lòng.

Đáng chú ý, sau 10 năm kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh, Ahn Chi Hwan cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của ông rất tích cực. "Hiện tại, tôi đang có thể trạng tốt nhất trong suốt cuộc đời mình", nam nghệ sĩ chia sẻ. Ông đồng thời nhấn mạnh: "Sống khỏe mạnh chính là cách tôi thể hiện sự trân trọng đối với những người đã luôn ủng hộ mình".

Không chỉ nói về biến cố sức khỏe, Ahn Chi Hwan còn thẳng thắn đề cập đến những tranh cãi từng xuất hiện trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài bốn thập kỷ.

Nam ca sĩ vốn được biết đến với những ca khúc mang tinh thần đấu tranh xã hội như Iron Worker và Sol-a, Sol-a, Green Sol-a. Tuy nhiên, khi mở rộng phong cách sang dòng nhạc đại chúng với những bản tình ca giàu cảm xúc như If I Were và People Are More Beautiful Than Flowers, ông từng vấp phải những ý kiến chỉ trích.

Một bộ phận khán giả thậm chí cho rằng Ahn Chi Hwan đã thay đổi lập trường âm nhạc, không còn giữ được tinh thần như giai đoạn đầu sự nghiệp.

Trước những nhận xét này, nam ca sĩ thẳng thắn phản bác: "If I Were và People Are More Beautiful Than Flowers đều là những bài hát rất đẹp và ý nghĩa. Vậy tại sao việc hát những ca khúc như thế lại là điều sai trái?".

Theo Ahn Chi Hwan, việc thay đổi phong cách không đồng nghĩa với từ bỏ những giá trị âm nhạc từng theo đuổi, mà là quá trình mở rộng khả năng sáng tạo và tiếp cận công chúng. "Thế giới luôn thay đổi, vậy nên nội dung các bài hát không thể mãi giống nhau", ông bày tỏ.

Theo Ahn Chi Hwan, việc thay đổi phong cách không đồng nghĩa với từ bỏ những giá trị âm nhạc từng theo đuổi.

Nam nghệ sĩ tiếp tục nhấn mạnh rằng người làm âm nhạc cần không ngừng suy nghĩ về những điều nên truyền tải qua ca khúc trong từng giai đoạn của xã hội.

"Thời đại đã thay đổi. Trong một thế giới không ngừng biến chuyển, chúng ta luôn phải suy nghĩ xem mình nên hát những bài hát như thế nào", Ahn Chi Hwan chia sẻ.

Sau 40 năm hoạt động nghệ thuật và từng trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, nam ca sĩ Ahn Chi Hwan cho thấy sự bình thản khi nhìn lại cuộc đời. Với nam ca sĩ, điều quan trọng ở hiện tại không chỉ là tiếp tục cống hiến cho âm nhạc mà còn là duy trì sức khỏe và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày.

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Ahn Chi Hwan sẽ được giới thiệu trong chương trình Kim Joo Ha's Day & Night, phát sóng lúc 21 giờ 40 phút ngày 17/10 trên đài MBN.