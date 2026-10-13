Nam ca sĩ là 'Chiến tướng' của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn bị nhà trường gọi về... thi học kỳ

Ca sĩ Hà An Huy xuất sắc trở thành "Chiến tướng của năm" tại Chung kết chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 và anh đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

Và lời chúc mừng "độc lạ" từ ngôi trường mà nam ca sĩ từng theo học - Trường Đại học Thăng Long - đã thu hút sự chú ý.

Trên Threads, nhà trường đã đăng tải bài viết với nội dung hài hước: Mời Hà An Huy, sinh viên K34 Khoa Âm nhạc ứng dụng, mã số sinh viên A41623, trở về trường thi học kỳ.

Khi được nhắc rằng nam sinh hiện là "Chiến tướng của năm" tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nhà trường lập tức thay đổi cách xưng danh, gọi anh là "Chiến tướng của năm Hà An Huy" và tiếp tục mời trở về thi học kỳ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi dù Hà An Huy là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vẫn được trường học nhắc nhở về việc quay về trường thi cử.

Lời chúc mừng hài hước trên trang Threads của Trường Đại học Thăng Long. Ảnh: Threads

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên hành trình của Hà An Huy tại ATVNCG 2026nhận được sự ủng hộ từ phía nhà trường.

Quay lại thời điểm những hình ảnh chính thức đầu tiên được công bố, fanpage của trường cũng đăng những bức ảnh của Hà An Huy tại trường, cùng lời chúc nam nghệ sĩ sẽ có một chặng đường thành công rực rỡ.

Nam ca sĩ Hà An Huy. Ảnh: Internet

Hà An Huy, sinh năm 2002, là một trong những gương mặt trẻ có thành tích nổi bật của làng nhạc Việt những năm gần đây.

Nam ca sĩ từng 2 lần giành ngôi Quán quân tại Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023. Ở Big Song Big Deal, anh gây ấn tượng với những sáng tác như: Tâm Trí Tôi, Miền Xa Xôi và Bức Họa Nơi Xa.

Một năm sau, Hà An Huy tiếp tục chinh phục khán giả tại Vietnam Idol 2023 với 43,7% tổng lượt bình chọn.

Hà An Huy từng giành danh hiệu Quán quân Big Song Big Deal và Quán quân Vietnam Idol 2023. Ảnh: Internet

Bên cạnh thành tích tại các cuộc thi, Hà An Huy còn xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai NSƯT Minh Phương và cháu ngoại NSND Thúy Mơ. Tuy nhiên, nam ca sĩ lựa chọn phát triển trong thị trường nhạc trẻ với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác.

Hà An Huy từng theo học ngành Thanh nhạc tại Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long, thuộc khóa K34 và trúng tuyển năm 2021.

Gần đây nhất, Hà An Huy xuất hiện tại Đêm nhạc hội chào tân sinh viên K39 của Trường Đại học Thăng Long và có nhiều tương tác đáng yêu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp tên tuổi Hà An Huy đến gần hơn với đông đảo khán giả. Ảnh: NSX

Mới đây, việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp tên tuổi Hà An Huy đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời đưa tên tuổi nam ca sĩ trở lại tâm điểm chú ý sau khoảng thời gian tương đối im ắng.

Xuyên suốt hơn 3 tháng đồng hành cùng chương trình, anh ghi dấu ấn qua nhiều sân khấu mang màu sắc âm nhạc đa dạng, cho thấy khả năng biến hóa trong trình diễn lẫn thế mạnh sáng tác.

Danh hiệu "Chiến tướng của năm" chính là giải thưởng lớn thứ 3 trong sự nghiệp của Hà An Huy. Ảnh NSX

Khép lại hành trình tại chương trình, Hà An Huy được trao danh hiệu "Chiến tướng của năm" nhờ sở hữu điểm Hỏa Lực cá nhân cao nhất trong số các Anh Tài từng đảm nhận vai trò Chiến tướng qua các Công diễn.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những màn thể hiện của nam ca sĩ trong suốt chương trình, đồng thời nối dài thành tích của anh sau 2 lần đăng quang tại Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023.

Dù đã 2 lần giành ngôi Quán quân tại các cuộc thi âm nhạc và mới đây tiếp tục nhận danh hiệu "Chiến tướng của năm", Hà An Huy vẫn không thể bỏ qua nhiệm vụ thi học kỳ.

Chính sự đối lập giữa loạt thành tích trên sân khấu và chuyện học hành đời thường đã tạo nên tình huống hài hước, giúp bài đăng của nhà trường nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Minh Đức (t/h)