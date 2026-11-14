Nam ca sĩ đình đám Vbiz sống độc thân trong penthouse 270m², tầng 3 khiến nhiều người bất ngờ

Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nam ca sĩ còn khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống riêng trong căn penthouse rộng khoảng 270m² tại TP.HCM.

Không gian sống của Ngô Kiến Huy được thiết kế thông 3 tầng, phân chia thành nhiều khu vực phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi và giải trí. Theo những hình ảnh nam nghệ sĩ từng chia sẻ, căn hộ mang phong cách hiện đại, sử dụng nội thất gọn gàng, chú trọng sự tiện nghi nhưng vẫn có nhiều khoảng xanh gần gũi với thiên nhiên.

Dù sống độc thân, Ngô Kiến Huy dành khá nhiều thời gian chăm chút cho ngôi nhà. Anh thường chia sẻ những góc nhỏ trong căn hộ, từ phòng khách, bếp ăn đến khu vực sân vườn, nơi nam ca sĩ trồng cây và thư giãn sau những giờ làm việc.

Tầng 3 gây chú ý với vườn rau, hồ cá và phòng gym

Điểm nổi bật nhất trong căn penthouse của Ngô Kiến Huy là khu vực tầng 3. Thay vì sử dụng toàn bộ diện tích cho các tiện ích trong nhà, nam ca sĩ dành một khoảng không gian ngoài trời để thiết kế sân vườn, bố trí hồ cá và trồng nhiều loại cây xanh.

Ngay cạnh khu vườn là phòng gym riêng được trang bị các thiết bị tập luyện, giúp anh có thể rèn luyện sức khỏe tại nhà. Sự kết hợp giữa khu tập thể thao và sân vườn tạo nên không gian vừa năng động vừa thư thái.

Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy không chỉ trồng cây cảnh để trang trí mà còn lựa chọn nhiều loại rau, cây gia vị và cây ăn trái phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Trong một video từng chia sẻ trên TikTok, nam ca sĩ giới thiệu khu vườn với các loại cây như khổ qua, dâu tằm, ớt, hành, đu đủ, chanh, cóc và khế.

Những chậu cây được sắp xếp phù hợp với diện tích sân vườn, tạo thành một góc xanh giữa không gian sống trên cao. Nhờ sở thích nấu ăn, Ngô Kiến Huy có thể tận dụng một phần rau, gia vị tự trồng để chế biến các món ăn hằng ngày.

Không gian này cũng là nơi nam ca sĩ tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc cây cối, tưới nước và theo dõi từng loại cây phát triển. Giữa nhịp sống bận rộn của một nghệ sĩ, khu vườn nhỏ trở thành góc thư giãn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bên trong penthouse 3 tầng của Ngô Kiến Huy có gì?

Ngoài sân vườn tầng 3, những khu vực còn lại trong căn penthouse cũng được Ngô Kiến Huy bố trí khá chỉn chu.

Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, gồm phòng khách, phòng ăn và bếp. Khu vực này được thiết kế theo hướng mở, kết nối với ban công rộng và hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Phòng khách sử dụng nội thất hiện đại, màu sắc hài hòa, tạo cảm giác thoáng đãng. Ngay bên ngoài, nam ca sĩ tiếp tục bố trí những chậu cây xanh để không gian thêm sinh động.

Phía sau phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn. Căn bếp được thiết kế theo hình chữ L với hệ tủ gọn gàng, thuận tiện cho việc chế biến và sắp xếp đồ dùng. Bàn ăn đặt ở vị trí trung tâm, kết nối với các khu vực sinh hoạt xung quanh.

Trong khi đó, tầng 2 là nơi nghỉ ngơi riêng tư của Ngô Kiến Huy. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng gam màu trung tính cùng nội thất có đường nét hiện đại.

Đối diện giường ngủ là tivi cỡ lớn phục vụ nhu cầu giải trí. Nam ca sĩ còn bố trí khu vực thay đồ riêng với những thiết bị hỗ trợ chăm sóc trang phục như máy giặt khô và máy là quần áo tự động.

Nhờ cách phân chia không gian hợp lý, mỗi tầng trong căn penthouse đều có chức năng riêng nhưng vẫn giữ được sự đồng nhất về thiết kế.

Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân và dành thời gian cho công việc, sở thích cá nhân cùng những thú cưng. Căn penthouse 3 tầng không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn phản ánh lối sống của nam nghệ sĩ: yêu thích sự tiện nghi, chăm chút không gian sống và dành một góc riêng để gần gũi với thiên nhiên.

Ngô Kiến Huy khoe khu vườn xanh mát tại nhà, tự tay thu hoạch khổ qua do mình trồng. Nguồn: TikTok Ngô Kiến Huy