Nam ca sĩ đình đám rao bán nhà 110m2 ở khu Ngoại Giao Đoàn

Mới đây, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thu hút sự quan tâm khi đăng tải thông tin rao bán căn hộ rộng 110m2 tại khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết lý do gia đình quyết định chuyển nhượng bất động sản này là do “thay đổi mục đích sử dụng và cần thêm vốn đầu tư cho thế hệ sau”.

Theo chia sẻ của Đinh Mạnh Ninh, căn hộ rộng 110m2 được thiết kế gồm 3 phòng ngủ cùng 2 ban công hướng Đông có tầm nhìn nội khu, giúp không gian luôn đón gió và ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, căn hộ còn bố trí một lô gia riêng biệt để phục vụ nhu cầu phơi đồ và lắp đặt cục nóng điều hòa.

Căn hộ Đinh Mạnh Ninh vừa rao bán.

Về không gian bên trong, phần nội thất được thiết kế riêng theo phong cách Industrial với tông màu đen - xám làm chủ đạo. Nam ca sĩ tiết lộ căn hộ được hoàn thiện từ trước khi anh lập gia đình, nhưng đến nay vẫn duy trì tình trạng tốt và các thành viên vẫn đang sinh hoạt bình thường.

Xét về vị trí, bất động sản nằm ngay trung tâm khu Ngoại Giao Đoàn, thuận tiện kết nối giao thông với các khu vực khác của Hà Nội. Xung quanh tòa nhà quy tụ công viên, khuôn viên cây xanh cùng nhiều tiện ích phục vụ cư dân. Ngoài ra, Đinh Mạnh Ninh cũng đề cập đến một trung tâm thương mại đang trong quá trình xây dựng ở phía đối diện.

Đáng chú ý, nam ca sĩ nhấn mạnh gia đình anh không làm việc thông qua môi giới bất động sản. Anh chia sẻ ban đầu vốn dự định để bà xã đăng tin, nhưng do bài viết liên tục không được các hội nhóm phê duyệt nên anh phải trực tiếp đứng ra giới thiệu.

Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc trưởng thành từ các cuộc thi dành cho giọng ca trẻ. Anh từng giành giải Nhất cuộc thi “Tuổi đời mênh mông” năm 2005, đăng quang “Let's Get Loud” hai năm sau đó và tiếp tục đoạt ngôi quán quân “Tiếng ca học đường” vào năm 2008.

Năm 2009, vượt qua hàng nghìn thí sinh, Đinh Mạnh Ninh trở thành quán quân “Pepsi Talent Show Việt Nam”. Thành tích này mang lại cho anh cơ hội trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia dự án âm nhạc quốc tế “Oh Africa” hưởng ứng World Cup 2010 tại Nam Phi, do hai nghệ sĩ Akon và Keri Hilson thể hiện. Bản thu âm chính thức của ca khúc được phát hành trên toàn thế giới vào ngày 31/1/2010.

Trước đó, anh đã sớm ghi dấu ấn trong cộng đồng yêu nhạc trẻ với vai trò thành viên nhóm M4U. Cùng các mảnh ghép trong nhóm, Đinh Mạnh Ninh tạo nên tên tuổi qua loạt ca khúc quen thuộc như “Xe đạp”, “Mưa”, “Mưa trên phố bay xa”, “Phía cuối con đường”, “Tan biến”...

Sau khi M4U ngừng hoạt động, Đinh Mạnh Ninh chuyển hướng phát triển sự nghiệp solo và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như “Mùa yêu đầu”, “Dù có cách xa”, “Dù chẳng phải anh”, “Mùa đông”, “Mơ về em”, “Bài ca tình yêu” và “Hà Nội trà đá vỉa hè”. Xuyên suốt những năm làm nghề, nam ca sĩ đều đặn duy trì cả ba vai trò biểu diễn, sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Đến tháng 9/2025, Đinh Mạnh Ninh trở thành tân sinh viên khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ quyết định quay lại giảng đường nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn và hoàn thiện nền tảng nghề nghiệp.

Năm 2026, anh góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2. Khép lại hành trình tại đây, nam ca sĩ trở thành một trong 2 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu “Chiến tướng của năm”.

Về đời tư, Đinh Mạnh Ninh tổ chức hôn lễ với Thảo Trang vào tháng 6/2024 tại Hà Nội. Cặp đôi quen biết từ năm 2015 và từng trải qua 2 lần chia tay trước khi quyết định về chung một nhà. Tháng 10/2024, nam ca sĩ xác nhận gia đình đón con gái đầu lòng. Hiện tại, anh vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa dành thời gian cho việc học tập và chăm sóc tổ ấm nhỏ.