Nam ca sĩ 55 tuổi bị đề nghị 3 năm tù, xin cơ hội làm lại cuộc đời

Ngày 29/10, Daum đưa tin cơ quan công tố Hàn Quốc đề nghị mức án 3 năm tù đối với nam ca sĩ Kim Bada trong vụ án sử dụng và tàng trữ cần sa.

Phiên tranh tụng cuối cùng diễn ra ngày 28/10 tại Tòa án Chi nhánh Sokcho thuộc Tòa án quận Chuncheon. Ngoài án tù, công tố đề nghị tịch thu tang vật và truy thu 500.000 won (hơn 9 triệu đồng).

Đại diện công tố cho biết Kim Bada tái phạm dù từng bị kết án về hành vi tương tự. Cơ quan này cũng nhận định nam ca sĩ có dấu hiệu sử dụng cần sa trong thời gian dài.

Kim Bada bị bắt vào tháng 3/2026 vì cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa. Ảnh: Chosun

Phía Kim Bada thừa nhận hành vi và đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Luật sư cho biết anh đã tự nguyện tham gia các nhóm hỗ trợ người nghiện nhằm ngăn ngừa tái phạm. Theo lời bào chữa, nam ca sĩ chỉ sử dụng một lượng nhỏ cần sa đã mua, không phân phối hay cung cấp cho người khác.

Luật sư cũng cho biết Kim Bada từng rơi vào trạng thái dằn vặt, trầm cảm sau khi mất liên lạc với 2 con trai. Anh bị mất ngủ, lo âu và phải điều trị tại bệnh viện. Phía bào chữa đề cập đến trách nhiệm chăm sóc cha mẹ đã cao tuổi, đồng thời mong tòa cho nam ca sĩ cơ hội sửa chữa sai lầm.

Trong lời nói sau cùng, Kim Bada thừa nhận: “Tôi đã phạm sai lầm khi sử dụng cần sa chỉ vì một phút phán đoán sai lầm. Tôi vô cùng hối hận về suy nghĩ chủ quan trước đây của mình đối với cần sa và đang thực sự ăn năn. Tôi thề sẽ không bao giờ sử dụng thứ bất hợp pháp này nữa”.

Nam ca sĩ cho biết việc tham gia các nhóm hỗ trợ người nghiện giúp anh chứng kiến những trường hợp có cuộc sống bị hủy hoại vì ma túy, từ đó nhận thức rõ hơn về hậu quả của chất gây nghiện.

“Cần sa không chỉ hủy hoại thể chất và tinh thần của tôi mà còn khiến những người tôi yêu thương phải đau khổ. Hình ảnh những người từng chịu tổn thương vì tôi khiến tôi day dứt hơn cả 30 năm làm âm nhạc”, anh nói, đồng thời mong tòa xem xét khoan hồng.

Tin tức về vụ việc (A News):

Sau phiên tòa, Kim Bada tiếp tục xin lỗi người hâm mộ vì tái phạm dù đã nhận được sự tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi từ họ. Anh cam kết không để sự việc lặp lại và sẽ nỗ lực hơn trong công việc.

Trước đó, Kim Bada bị truy tố với cáo buộc sử dụng cần sa vào tháng 3/2025 và tháng 3/2026, đồng thời tàng trữ cần sa để sử dụng.

Nam ca sĩ từng có tiền án liên quan đến cần sa. Năm 2008 và 2009, anh bị kết án một năm tù, cho hưởng án treo 2 năm vì hành vi sử dụng và mua cần sa. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 25/11.

Kim Bada sinh năm 1971, tên thật là Kim Jung Nam. Anh được biết đến với vai trò giọng ca chính của ban nhạc rock Sinawe từ giữa thập niên 1990. Sau khi rời nhóm năm 1999, anh tiếp tục hoạt động âm nhạc cùng các ban nhạc như Butterfly Effect và Art of Parties, đồng thời thực hiện các dự án cá nhân.