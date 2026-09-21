Nam ca sĩ 43 tuổi dành 'ngoại lệ' cho Hòa Minzy

Hòa Minzy là một trong những nữ ca sĩ được khán giả yêu mến nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng hình ảnh gần gũi, năng động. Những năm gần đây, cô liên tục tạo dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt, đặc biệt là ca khúc Bắc Bling.

Mới đây, Hòa Minzy thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương trong một chương trình nghệ thuật tại Bắc Ninh. Theo nữ ca sĩ, dù đang có lịch biểu diễn, Tùng Dương vẫn dành ngoại lệ cho Hòa Minzy khi quyết định sắp xếp lại công việc để về Bắc Ninh, chung vui cùng khán giả.

Hòa Minzy cho biết Tùng Dương dời lịch diễn để về Bắc Ninh biểu diễn theo lời mời của cô.

Hòa Minzy cho biết Tùng Dương cũng là một người con lớn lên tại Bắc Ninh. Ngay khi cô ngỏ lời mời, nam ca sĩ đã đồng ý và chủ động thu xếp lịch trình. "Anh Dương cũng phải dời lịch diễn khác của mình đêm 22/9 để về Bắc Ninh mình đó ạ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hành động của Tùng Dương nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người cho rằng việc nam ca sĩ 43 tuổi sắp xếp lại lịch biểu diễn để tham gia chương trình tại quê hương cùng Hòa Minzy cho thấy sự trân trọng dành cho đàn em cũng như tình cảm đặc biệt với Bắc Ninh. Khán giả đang chờ đợi màn kết hợp của hai giọng ca trong chương trình.

Trước đó, Hòa Minzy và Tùng Dương từng nhiều lần gặp gỡ trong các chương trình âm nhạc, sự kiện giải trí. Cả hai duy trì mối quan hệ thân thiết trong nghề, thường dành cho nhau những lời nhận xét tích cực.

Tháng 9/2025, hai nghệ sĩ từng có dịp biểu diễn chung trong một chương trình lớn. Đáng chú ý, đúng dịp sinh nhật Tùng Dương, Hòa Minzy đã chuẩn bị một chiếc bánh kem để tặng người anh thân thiết. Khoảnh khắc nữ ca sĩ mang bánh đến chúc mừng đàn anh giữa không khí chương trình tạo cảm giác gần gũi và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Tùng Dương khi đó cũng chia sẻ sự xúc động trước món quà giản dị của đàn em.

Mối quan hệ giữa Hòa Minzy và Tùng Dương vì thế được khán giả chú ý không chỉ qua những lần đứng chung sân khấu mà còn ở những khoảnh khắc đời thường. Sự đồng hành của nam ca sĩ trong chương trình tại Bắc Ninh tiếp tục trở thành một điểm đáng chờ đợi đối với người hâm mộ.

Hòa Minzy và Tùng Dương có mối quan hệ thân thiết.

Về cuộc sống hiện tại, Hòa Minzy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Sau thành công của Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện tại nhiều sân khấu và sự kiện lớn, đồng thời thực hiện các dự án âm nhạc riêng. Đầu năm 2026, cô tổ chức fan concert quy tụ khoảng 8.000 khán giả, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh âm nhạc, Hòa Minzy cũng dành nhiều sự quan tâm cho cuộc sống gia đình. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội và duy trì hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi với khán giả. Thời gian qua, chuyện tình cảm của cô cũng nhận được sự chú ý khi Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới.

Ở tuổi ngoài 30, Hòa Minzy đang cho thấy sự cân bằng giữa công việc nghệ thuật và cuộc sống riêng. Cô tiếp tục khai thác những chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc, đồng thời mở rộng các hoạt động biểu diễn, qua đó duy trì vị trí quen thuộc trong đời sống giải trí.