Nam ca sĩ 39 tuổi cứu du khách đuối nước trong hang động

Ngày 30/10, Koreaboo đưa tin ca sĩ Kangnam kịp thời cứu một nữ du khách Hàn Quốc gặp sự cố khi bơi trong hang động ở Guam.

Trước đó, kênh YouTube Insaeng84 đăng tải video mang tên Khám phá Guam, ghi lại chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm của họa sĩ truyện tranh kiêm người dẫn chương trình Kian84, diễn viên Lee Si Eon và ca sĩ Kangnam.

Kangnam kịp thời cứu nữ du khách đuối nước.

Trong hành trình, cả 3 gặp một hướng dẫn viên địa phương và tham gia khám phá hang động nằm giữa khu rừng. Người hướng dẫn giới thiệu bên trong có hồ nước ngọt, mặt nước êm và không có sóng, sau đó dẫn đoàn tiến vào khu vực này.

Kian84 hào hứng nhận xét nơi đây giống như một thế giới ngầm và bất ngờ trước độ sâu của hồ. Sau khi mặc áo phao, cả nhóm xuống nước bơi lội.

Tuy nhiên, một nữ du khách đi cùng đoàn bất ngờ hoảng hốt khi nhận ra mực nước sâu hơn dự tính. Cô bắt đầu vùng vẫy để giữ cơ thể nổi trên mặt nước.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, Lee Si Eon lập tức gọi Kangnam đến hỗ trợ: “Kangnam, mau đến đỡ cô ấy! Cẩn thận đầu nhé”.

Video ghi lại khoảnh khắc cứu người của Kangnam:

Kangnam nhanh chóng bơi đến chỗ nữ du khách, giúp cô di chuyển đến nơi an toàn. Sau khi được hỗ trợ, người phụ nữ giải thích: “Xin lỗi mọi người, tôi bất ngờ vì chân không chạm được xuống đáy nước nên quá hoảng sợ”.

Cuối video, ê-kíp nhắc nhở du khách cần có hướng dẫn viên đồng hành, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn và tuân thủ chỉ dẫn trong suốt quá trình khám phá hang động.

Hành động ứng cứu kịp thời của Kangnam nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Kangnam, tên thật Yasuo Namekawa, sinh năm 1987 tại Tokyo, Nhật Bản. Anh hoạt động tại Hàn Quốc, từng là thành viên nhóm nhạc hip-hop M.I.B ra mắt năm 2011. Sau khi nhóm tan rã, Kangnam phát triển sự nghiệp solo và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Nam ca sĩ Kangnam.

Ảnh, Video: Chosun, Insaeng84