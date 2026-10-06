Nam ca sĩ 35 tuổi rơi xuống khe núi hơn 10m là ai?

Ngày 5/10, HK01 đưa tin Hoàng Tân Hạo tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp sinh nhật tuổi 35. Đây là lần đầu nam nghệ sĩ đón tuổi mới sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 8.

Trước đó, trong chuyến du lịch tại núi A Lý Sơn, Hoàng Tân Hạo gặp thời tiết xấu với sương mù và mưa, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Khi hỗ trợ kéo một du khách, nam nghệ sĩ không may trượt chân và rơi xuống một khe núi sâu hơn 10m.

Tai nạn khiến Hoàng Tân Hạo bị tổn thương sụn chêm, dây chằng chéo và một vết thương dài 11cm. Nam nghệ sĩ phải sử dụng nạng khoảng một tháng để di chuyển, đồng thời dành thời gian điều trị và nghỉ ngơi.

Sau quá trình hồi phục, Hoàng Tân Hạo cho biết anh càng trân trọng sức khỏe và sự bình an. Trong sinh nhật tuổi 35, điều ước đầu tiên của nam nghệ sĩ là những người anh yêu thương và những người yêu thương anh đều khỏe mạnh, bình an.

Buổi gặp mặt cũng là dịp Hoàng Tân Hạo giao lưu và tri ân người hâm mộ. Một fan đã mua tới 17 album để sưu tầm đủ 5 mẫu photocard có hình ảnh đời thường của nam nghệ sĩ. Một số khán giả khác cũng trao đổi với nhau để hoàn thành bộ sưu tập.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Hoàng Tân Hạo tự tay chuẩn bị quà tặng bằng những chiếc túi vải nhuộm chàm. Anh thực hiện toàn bộ các công đoạn từ nhuộm, giặt đến phơi trong khoảng 3-4 ngày.

Khoảnh khắc khiến nam nghệ sĩ xúc động nhất là khi toàn bộ khán phòng cùng hát *Parting Ways at Zhongzheng Intersection*, ca khúc chủ đề trong album đầu tay của anh.

Hoàng Tân Hạo sinh năm 1991, là ca sĩ, diễn viên Đài Loan, được biết đến với biệt danh “thầy đồng đẹp trai nhất Đài Loan”. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống làm việc tại đền, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất.

Nam nghệ sĩ từng tham gia một số tác phẩm như Thần chi hương, Gien quyết định tôi yêu em, A Thúc, A Vinh và A Ngọc...