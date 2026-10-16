Nam Bora muốn trở thành 'thiên tài kinh tế' sau khi thu được lợi nhuận 300% từ Nvidia

Trong chương trình tạp kỹ trực tuyến Money-Shooting Hearing được phát sóng trên các kênh YouTube "Channel KK và Channel K by Kiwoom Securities", Nam Bora đã thảo luận về tài chính cá nhân với các diễn viên hài Park Young-jin và Nam Hyun-seung, cùng chuyên gia tài chính Sumisum.

Cô khiến cả dàn diễn viên bất ngờ khi tiết lộ đã mua cổ phiếu Nvidia trong thời kỳ đại dịch COVID-19: "Tôi đã bán nó sau khi thu được lợi nhuận 300%". Tuy nhiên, tiết lộ rằng cô thực sự chỉ nắm giữ một cổ phiếu duy nhất đã khiến mọi người bật cười. Cô cũng chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào SK Hynix. Nam Bora cho biết, cô đã bán cổ phiếu SK Hynix, mà cô đã mua với giá 195.000 won (khoảng gần 3,8 triệu đồng) mỗi cổ phiếu, với giá 215.000 won (khoảng gần 4,2 triệu đồng).

Mặc dù cô đã thu được lợi nhuận khoảng 10%, nhưng cô bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ lại việc giá cổ phiếu sau đó đã tăng lên đáng kể. Khi các thành viên trong dàn diễn viên trêu chọc cô bằng cách gọi cô là "người không may mắn", Nam Bora đã đáp lại với vẻ mặt ngượng ngùng. Khi Park Young-jin hỏi liệu cô có đang đầu tư lén lút sau lưng chồng không, Nam Bora cho biết: "Tôi không làm điều đó một cách bí mật, nhưng có một số việc tôi chưa nói với anh ấy".

Nam Bora cũng tiết lộ rằng, cô thường xuyên hỏi em trai út của mình, người đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, về các sản phẩm tài chính. Khi Park Young-jin hỏi: "Chẳng phải em trai bạn giới thiệu các sản phẩm đó vì doanh số bán hàng tốt sao?", Nam Bora đáp lại: "Đó là lý do tại sao tôi nhận được cuộc gọi vào cuối tháng", khiến cuộc trò chuyện thêm phần hài hước.

Sau đó, Nam Bora cũng hỏi về các phương pháp tặng tài sản cho con cái. Một chuyên gia tài chính giải thích rằng, trẻ vị thành niên cũng có thể mở tài khoản tiết kiệm hưu trí: "Vì trẻ em không có thu nhập, chúng có thể rút tiền gốc bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhìn vào từ 'hưu trí', người ta có thể nghĩ rằng tiền bị ràng buộc cho đến năm 55 tuổi, nhưng bạn có thể rút tiền gốc trong thời gian đó và sử dụng cho các khoản chi tiêu như du học hoặc phí trại Hè tiếng Anh. Một khi bạn đã rút hết tiền gốc, bạn chỉ cần đóng tài khoản. Nếu còn lãi, sẽ phải chịu thuế thu nhập khác 16,5%".

Nam Bora bày tỏ quyết tâm học về tài chính cá nhân bằng cách để lại bình luận trên video trên tài khoản YouTube của mình rằng: "Tôi muốn trở thành một bà mẹ thiên tài về kinh tế. Bắt đầu học kinh tế ngay bây giờ".

Nam Bora đã kết hôn vào tháng 5/2025 và sinh con trai vào tháng Sáu vừa qua.