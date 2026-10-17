Nam Bộ vẫn tiếp tục mưa dông phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu như thời gian đầu mùa, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ ít hơn trung bình nhiều năm thì đến tháng 9, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%, có nơi cao hơn 120%. Trong nửa đầu tháng 10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng liên tiếp đón các trận mưa dông vào chiều tối và tối.

Điều này trái ngược lại với khu vực miền Bắc, khi tổng lượng mưa trong tháng 9 tại vùng núi Bắc Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-50%, có nơi thấp hơn 70-90% Trong nửa đầu tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại miền Bắc thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30-80%.

Mưa dông ở Nam Bộ vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: PV

Theo các chuyên gia điều này phản ánh đặc điểm của những năm El Nino mạnh, trong bối cảnh khô hạn khắc nghiệt vẫn xuất hiện những kỷ lục mưa lớn, như chuyện từng xảy ra vào năm 2015, Quảng Ninh ghi nhận mưa lịch sử vào cuối tháng 7 trong một năm El Nino mạnh.

Hay vào năm 2009, cũng là một năm El Nino mạnh, cơn bão số 9 (Ketsana) đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi gây ra đợt, lũ lịch sử vào cuối tháng 9. Đỉnh lũ năm 2009, tại các sông chính từ Quảng Bình đến Phú Yên đều vượt báo động 3. Ngập lụt nghiêm trọng xuất hiện từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum.

Ngày hôm nay (17/10), phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 17/10 có nơi trên 40mm như các trạm: Nghĩa Thắng (Lâm Đồng) 44.8mm, Hòa Mỹ (Tp. Cần Thơ) 56.2mm, Viên An (Cà Mau) 91mm,…

Dự báo chiều tối và tối 17/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hiện nay (17/10), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 17/10, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/10 đến ngày 19/10

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/10 đến ngày 27/10

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng đêm 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.