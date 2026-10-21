Nam Bộ và Lâm Đồng đón mưa lớn, cảnh báo loạt nguy cơ đáng lo ngại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 20/10 và sáng sớm 21/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 20/10 đến 3h ngày 21/10 tại một số nơi vượt 50mm. Đáng chú ý, trạm Đắk Lao 1 (Lâm Đồng) ghi nhận lượng mưa 129mm, trong khi trạm Lình Huỳnh (An Giang) đạt 56,2mm.

Dự báo trong ngày và đêm 21/10, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Dân

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại những vùng trũng, thấp. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu hoặc nơi có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá được xác định ở cấp 1.