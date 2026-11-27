Cơn mưa chiều 8-10 tại TP Đồng Nai. Ảnh minh họa: NÔNG NGÂN

Mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Trong đó, ngày 27-11, mưa dông chủ yếu xuất hiện ở khu vực ven biển và phía Bắc miền Đông Nam bộ. Từ tối 27 đến hết ngày 28-11, mưa dông có khả năng xảy ra diện rộng.

Ngày 28-11, mưa có thể xuất hiện sớm hơn. Do mây nhiều, mưa nắng đan xen, thời tiết Nam bộ dịu hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày 29-11, vùng mưa tập trung ở Cà Mau, An Giang và khu vực lân cận.

Nguyên nhân gây mưa là rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ Bắc đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều 27-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 27-11 đến sáng 30-11, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh lên, sóng cao 3-5m ở khu vực Bắc Biển Đông, gây biển động mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.