Nam bộ nắng nóng trong 2 ngày cuối tuần

Về triều cường, dự báo mực nước tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục giảm từ tối 30-10. Theo đó, đỉnh triều tại trạm Phú An đạt 1,52m lúc 20 giờ, trạm Nhà Bè đạt 1,54m lúc 19 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,66m lúc 21 giờ 30 phút.

Ngày 31-10, mực nước cao nhất tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một lần lượt còn 1,47m, 1,46m và 1,55m. Đến ngày 1-11, các mức tương ứng là 1,26m, 1,28m và 1,43m.

Như vậy, trong 2 ngày cuối tuần, mực nước tại cả 3 trạm đều xuống dưới báo động 3 (1,6m - mức gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp).

Nhiều phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập sâu trên đường Trần Tử Bình, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tối 28-10. Ảnh: DUY TRẦN

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, đêm 30-10, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, khu vực Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại ven biển Nam bộ, mực nước triều cường có xu hướng giảm.

Tại trạm hải văn Vũng Tàu (TPHCM), mực nước cao nhất ngày 30-10 đạt 4,03m lúc 2 giờ 45 phút. Từ chiều tối 30-10 đến ngày 31-10, mực nước cao nhất dự báo giảm còn 3,95-4m, xuất hiện trong khoảng 0-3 giờ và 14-16 giờ. Khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao vẫn có nguy cơ ngập do triều cường.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước ven biển Nam bộ tiếp tục giảm chậm. Tại trạm Vũng Tàu, mực nước cao nhất dự báo còn 3,85-3,95m.